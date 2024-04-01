ВИДЕО. «Иди же к папе». Милевский встретился с Ярмоленко перед матчем УПЛ
Андрей Ярмоленко после встречи сумел забить «Ворскле»
Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский встретился с лидером киевлян Андреем Ярмоленко.
Встреча состоялась в преддверии матча 22-го тура УПЛ с «Ворсклой», в котором киевляне разгромили полтавский клуб (5:1), а Андрей Ярмоленко вернулся на поле после травмы и забил гол.
Соответствующим видео Артем Милевский поделился с подписчиками в соцсетях.
«Иди же к папе», – сказал Артем Андрею при встрече.
Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.
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