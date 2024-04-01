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Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 20:02 |
2207
2

ВИДЕО. «Иди же к папе». Милевский встретился с Ярмоленко перед матчем УПЛ

Андрей Ярмоленко после встречи сумел забить «Ворскле»

01 апреля 2024, 20:02 |
2207
2
ВИДЕО. «Иди же к папе». Милевский встретился с Ярмоленко перед матчем УПЛ
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский встретился с лидером киевлян Андреем Ярмоленко.

Встреча состоялась в преддверии матча 22-го тура УПЛ с «Ворсклой», в котором киевляне разгромили полтавский клуб (5:1), а Андрей Ярмоленко вернулся на поле после травмы и забил гол.

Соответствующим видео Артем Милевский поделился с подписчиками в соцсетях.

«Иди же к папе», – сказал Артем Андрею при встрече.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

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Артем Милевский Андрей Ярмоленко видео Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Динамо
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Комментарии 2
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Gargantua
помню как хейтили Ярмоленко в первый его сезон в основе.
и Газзаеву доставлось за то, что ставит его
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Iigor6583
Зустрілися папа і синок.
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