ЧУРКО: Если бы не тот всем известный вопрос, то Заря не отпустила бы Динамо

Полузащитник луганской «Зари» Вячеслав Чурко прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (2:1) в матче 22-го тура УПЛ, а также вспомнил поединок против киевского «Динамо» (0:2), в котором отсутствовало большинство игроков основы луганчан.

– Вячеслав, в чемпионате Украины была двухнедельная пауза, вызванная матчами сборных. Как этот период времени провела «Заря»?

– Мы в хорошем настроении готовились к игре с харьковчанами. Да, несколько наших молодых футболистов выезжали в молодежные сборные. Там они получили игровую практику и после возвращения в Киев смогли немного отдохнуть.

– «Заре» эта двухнедельная пауза пошла на пользу?

– Думаю что нет. Если бы не тот известный всем вопрос, который обсуждался в нашем клубе, перед игрой с «Динамо», то мы бы не отпустили динамовцев в тот день. Но, нужно подкрепить мои слова игрой уже в ближайший четверг, когда мы снова сыграем с «Динамо» в пропущенном матче первого круга.

– «Заря» по делу выиграла у «Металлиста 1925»?

– Считаю, что да. «Заря» сильнее «Металлиста 1925». У харьковского клуба хороший состав, квалифицированный тренер. Мы понимали, что они умеют, а что они не умеют. На теории нам все рассказали. Главное было перекрыть центр поля. Соперник играет ромбом в полузащите. Габелок и Юрченко ведут всю игру «Металлиста 1925». Наша задача была перекрыть этих футболистов, которые отдают хорошие передачи. Мы знали, что наши соперники хороши с мячом и уязвимы без мяча.

– Ваш форвард Герреро снова забил. Его прорвало?

– Не знаю. Если бы он сегодня забил пять мячей, тогда я ответил бы утвердительно. Моментов у него было достаточно. Он забил два сложных мяча, а три легких мяча – нет. Если бы он все забил с моих передач в играх с «Минаем» и «Металлистом 1925», я по ассистам сравнялся бы с Де Брюйне. А так...

– В конце игры его заменили. По какой причине?

– Видимо, Эдуардо устал и попросил замену. Все мы знаем, как он умеет забивать. Возможно, из-за жары он не смог себя реализовать.

– Но Герреро из Панамы, где всегда тепло...

– Дело в том, что в Украине резко потеплело. Было холодно, а здесь солнце и +23. К этому надо привыкнуть. Думаю, что за неделю мы привыкнем к такой погоде.

– Для Виктора Скрипника и Максима Имерекова это был принципиальный матч? Ведь они раньше были в «Заре»...

– Я читал интервью Скрипника перед нашим матчем. Он говорил, что нет. Получается так.

– Как вы будете играть с «Динамо» без нескольких арендованных футболистов в ближайшем матче?

– Наш тренерский штаб что-то придумает. Хотя Яцык – игрок основного состава. У нас есть много квалифицированных ребят. Думаю, что все будет хорошо.