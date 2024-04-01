ЧУРКО: Если бы не тот всем известный вопрос, то Заря не отпустила бы Динамо
Полузащитник «Зари» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»
Полузащитник луганской «Зари» Вячеслав Чурко прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (2:1) в матче 22-го тура УПЛ, а также вспомнил поединок против киевского «Динамо» (0:2), в котором отсутствовало большинство игроков основы луганчан.
– Вячеслав, в чемпионате Украины была двухнедельная пауза, вызванная матчами сборных. Как этот период времени провела «Заря»?
– Мы в хорошем настроении готовились к игре с харьковчанами. Да, несколько наших молодых футболистов выезжали в молодежные сборные. Там они получили игровую практику и после возвращения в Киев смогли немного отдохнуть.
– «Заре» эта двухнедельная пауза пошла на пользу?
– Думаю что нет. Если бы не тот известный всем вопрос, который обсуждался в нашем клубе, перед игрой с «Динамо», то мы бы не отпустили динамовцев в тот день. Но, нужно подкрепить мои слова игрой уже в ближайший четверг, когда мы снова сыграем с «Динамо» в пропущенном матче первого круга.
– «Заря» по делу выиграла у «Металлиста 1925»?
– Считаю, что да. «Заря» сильнее «Металлиста 1925». У харьковского клуба хороший состав, квалифицированный тренер. Мы понимали, что они умеют, а что они не умеют. На теории нам все рассказали. Главное было перекрыть центр поля. Соперник играет ромбом в полузащите. Габелок и Юрченко ведут всю игру «Металлиста 1925». Наша задача была перекрыть этих футболистов, которые отдают хорошие передачи. Мы знали, что наши соперники хороши с мячом и уязвимы без мяча.
– Ваш форвард Герреро снова забил. Его прорвало?
– Не знаю. Если бы он сегодня забил пять мячей, тогда я ответил бы утвердительно. Моментов у него было достаточно. Он забил два сложных мяча, а три легких мяча – нет. Если бы он все забил с моих передач в играх с «Минаем» и «Металлистом 1925», я по ассистам сравнялся бы с Де Брюйне. А так...
– В конце игры его заменили. По какой причине?
– Видимо, Эдуардо устал и попросил замену. Все мы знаем, как он умеет забивать. Возможно, из-за жары он не смог себя реализовать.
– Но Герреро из Панамы, где всегда тепло...
– Дело в том, что в Украине резко потеплело. Было холодно, а здесь солнце и +23. К этому надо привыкнуть. Думаю, что за неделю мы привыкнем к такой погоде.
– Для Виктора Скрипника и Максима Имерекова это был принципиальный матч? Ведь они раньше были в «Заре»...
– Я читал интервью Скрипника перед нашим матчем. Он говорил, что нет. Получается так.
– Как вы будете играть с «Динамо» без нескольких арендованных футболистов в ближайшем матче?
– Наш тренерский штаб что-то придумает. Хотя Яцык – игрок основного состава. У нас есть много квалифицированных ребят. Думаю, что все будет хорошо.
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