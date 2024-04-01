Бывший игрок Челси – о ничьей в большинстве с Бернли: «Для меня это конец»

Бывший защитник «Челси» Франк Лебеф выплеснул свой гнев на руководство «Челси» после того, как его бывшая команда не смогла дома в большинстве обыграть «Бернли» (2:2).

«Мне жаль, но люди из совета директоров разрушили этот клуб. Вот с чем вам придется столкнуться, и как вы собираетесь это восстановить?

Я не знаю, это займет много времени, но вы должны изменить свой образ мышления. Прекратите тренировочный бизнес, купите несколько опытных игроков во время летнего межсезонья, иначе в следующем сезоне вы столкнетесь с теми же проблемами.

На самом деле, я сыт по горло, потому что ты веришь, что что-то должно произойти. Вы говорите: «Ладно, сезон уже закончился, но вы будете играть против «Бернли», они играют 11 против 10, так что они выиграют. И они исчезают, ничего не происходит. Вы ведете 1:0 после первого тайма, возвращаетесь и через три минуты пропускаете гол, затем пытаетесь немного играть , забиваете еще один гол. Вы говорите: «Хорошо, вот и отлично», а потом этот ужас, они должны были проиграть ту игру 11 против 10. Для меня это конец.

Я хочу поблагодарить болельщиков за то, что они все еще могут ходить на «Стэмфорд Бридж» и смотреть на это. Это нечестно по отношению к болельщикам, нечестно по отношению к истории футбольного клуба «Челси» и к бывшему игроку, которым я являюсь.

И некоторые другие, кто смотрит это, так потрясены ситуацией. Это несправедливо по отношению ко всем этим людям, и я не знаю, что они там делают. У игроков, как я уже говорил, нет выносливости, нет ничего в сердце, ничего в голове, они не знают, что делать.

Ты играешь 11 против 10, ты должен громить команду, против которой играешь, а ты позволяешь им сравнять счет и почти проигрываешь эту игру? Это непрофессионально, это несправедливо по отношению к тем людям, которые любят этот клуб», – сказал Лебеф.