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Англия
01 апреля 2024, 13:32 | Обновлено 01 апреля 2024, 13:40
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0

Невилл назвал составляющие успеха Арсенала на поле Ман Сити

Команды сыграли на «Этихаде» вничью 0:0

01 апреля 2024, 13:32 | Обновлено 01 апреля 2024, 13:40
409
0
Невилл назвал составляющие успеха Арсенала на поле Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Манчестер Юнайтер» Гари Невилл дал оценку игре «Арсенала» в защите в матче 30-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:0).

«У всех есть план перед игрой, но, когда вы приезжаете к «Манчестер Сити», в конечном итоге вы понимаете, что вам придется защищаться. Игроки сказали, что не планировали садиться так глубоко во втором тайме, но «Манчестер Сити» заставил их отойти назад.

Я думаю, что «Арсеналу» хотелось бы добиться большего при владении мячом, но они гонялись за ним в течение длительного времени игры. В такой ситуации у вас будут тяжелые ноги. У них было несколько моментов. Два удара в створ, а у «Сити» только один, так что «Арсенал» должен быть доволен.

Если смотреть на «Сити» как на хозяев поля и на их достижения, то для них это более разочаровывающий результат. Надо отдать должное «Арсеналу».

Два центральных защитника провели фантастическую игру. Они постоянно делали выносы головой и помогали друг другу в игре против Холанда. Это была классическая старомодная тактика: один играет плотнее, второй сдерживает. Но вокруг них было много игроков, позволяющих им это делать. У них были защитники, игравшие узко и плотно, и в целом компактная полузащита.

Два фланговых игрока справились и проделали действительно хорошую работу, а затем, когда это было необходимо, действовали двое атакующих, [Кай] Хавертц и [Мартин] Эдегор.

Когда играешь против игроков мирового класса, нет ничего такого в том, что выручать друг друга. Именно это делал [Габриэл] Жезус. Сегодня он вытащил [Якуба] Кивера из множества неприятностей. Вначале игра давалась ему непросто, Жезус был рядом с ним. [Букайо] Сака рядом с Беном Уайтом. Вместе они проделали отличную работу.

Думаю, что «Арсенал» таким образом усложнил им задачу. Никогда не видел, чтобы «Манчестер Сити» было так сложно в последней трети поля. Казалось, там не остается никакого пространства. Игра «Арсенала» в защите была совершенно уникальна», – заявил Невилл.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер изменил фаворита в АПЛ.

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Гари Невилл Манчестер Сити - Арсенал Манчестер Сити Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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