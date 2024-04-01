Франция01 апреля 2024, 13:04 | Обновлено 01 апреля 2024, 13:05
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Мбаппе опубликовал загадочный пост после ранней замены в матче с Марселем
Форвард намекает на скорый уход из клуба?
01 апреля 2024, 13:04 | Обновлено 01 апреля 2024, 13:05
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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе после выездной победы над «Марселем» (2:0) в 27-м туре Лиги 1 опубликовал загадочный пост в соцсети.
25-летний форвард был заменен на 64-й минуте встречи и, судя по реакции, не был доволен таким решением Луиса Энрике.
После игры Мбаппе выложил в соцсети фотографию без подписи, где он, опустив голову, уходит с поля, держа в руке капитанскую повязку.
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