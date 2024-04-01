Мбаппе опубликовал загадочный пост после ранней замены в матче с Марселем

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе после выездной победы над «Марселем» (2:0) в 27-м туре Лиги 1 опубликовал загадочный пост в соцсети.

25-летний форвард был заменен на 64-й минуте встречи и, судя по реакции, не был доволен таким решением Луиса Энрике.

После игры Мбаппе выложил в соцсети фотографию без подписи, где он, опустив голову, уходит с поля, держа в руке капитанскую повязку.