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  4. Мбаппе опубликовал загадочный пост после ранней замены в матче с Марселем
Франция
01 апреля 2024, 13:04 | Обновлено 01 апреля 2024, 13:05
555
0

Мбаппе опубликовал загадочный пост после ранней замены в матче с Марселем

Форвард намекает на скорый уход из клуба?

01 апреля 2024, 13:04 | Обновлено 01 апреля 2024, 13:05
555
0
Мбаппе опубликовал загадочный пост после ранней замены в матче с Марселем
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе после выездной победы над «Марселем» (2:0) в 27-м туре Лиги 1 опубликовал загадочный пост в соцсети.

25-летний форвард был заменен на 64-й минуте встречи и, судя по реакции, не был доволен таким решением Луиса Энрике.

После игры Мбаппе выложил в соцсети фотографию без подписи, где он, опустив голову, уходит с поля, держа в руке капитанскую повязку.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Марсель - ПСЖ
Источник Instagram
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