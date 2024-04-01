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  4. В Испании оценили игру Довбика и Цыганкова с Бетисом. Кто впечатлил больше?
Испания
01 апреля 2024, 12:58 | Обновлено 01 апреля 2024, 13:16
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0

В Испании оценили игру Довбика и Цыганкова с Бетисом. Кто впечатлил больше?

Украинский дуэт помог «Жироне» набрать три очка

01 апреля 2024, 12:58 | Обновлено 01 апреля 2024, 13:16
999
0
В Испании оценили игру Довбика и Цыганкова с Бетисом. Кто впечатлил больше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе каталонского клуба. Результативными действиями отличился только Артем, который оформил дубль и прервал свою безголевую серию, которая насчитывала восемь матчей.

После поединка испанское издание Sport es оценило выступление украинцев в этом поединке.

«Артем Довбик вернулся на «Монтиливи», чтобы прервать свою безголевую серию и сделал это на стиле: забил пенальти, а позже оформил дубль прекрасным завершением в борьбе с Руи Силвой. Довбик мало касался мяча, но свое дело сделал отлично.

Виктор Цыганков противостоял защитникам «Бетиса», когда возникала возможность, но ни одно из его движений не принесло результата в первом тайме. Позже Цыганков сыграл ключевую роль во втором голе «Жироны», отдав хороший пас на Португеса», – отмечает издание.

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Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.es
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