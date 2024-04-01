В Испании оценили игру Довбика и Цыганкова с Бетисом. Кто впечатлил больше?
Украинский дуэт помог «Жироне» набрать три очка
31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе каталонского клуба. Результативными действиями отличился только Артем, который оформил дубль и прервал свою безголевую серию, которая насчитывала восемь матчей.
После поединка испанское издание Sport es оценило выступление украинцев в этом поединке.
«Артем Довбик вернулся на «Монтиливи», чтобы прервать свою безголевую серию и сделал это на стиле: забил пенальти, а позже оформил дубль прекрасным завершением в борьбе с Руи Силвой. Довбик мало касался мяча, но свое дело сделал отлично.
Виктор Цыганков противостоял защитникам «Бетиса», когда возникала возможность, но ни одно из его движений не принесло результата в первом тайме. Позже Цыганков сыграл ключевую роль во втором голе «Жироны», отдав хороший пас на Португеса», – отмечает издание.
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