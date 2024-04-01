Рой КИН: «Ливерпуль – настоящий победитель тура»
Известный в прошлом футболист – о результата матчей с участием фаворитов
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал результаты матчей 30-го тура АПЛ с участием лидеров чемпионата.
«Настоящий победитель тура – это «Ливерпуль». Глядя на таблицу, можно подумать, что они фавориты в борьбе за титул.
Но качество игры в матче «Сити» и «Арсенала» разочаровывает. Конечно, стоит отметить «Арсенал» – они не пропустили, команда в отличной форме, но если учесть, какие стандарты задавал «Сити» последние несколько лет, особенно такие игроки, как Кевин де Брюйне и Фил Фоден, они не вполне показали свой уровень, и это разочаровывает.
Мы считаем само собой разумеющимся, что эти прекрасные игроки будут блистать, но у «Сити» просто был плохой день. Им придется довольствоваться одним очком, но я не уверен, что «Сити» будет достаточно этого в конце сезона», – сказал Кин.
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