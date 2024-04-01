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Англия
01 апреля 2024, 11:46 | Обновлено 01 апреля 2024, 11:47
211
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В матче с Арсеналом оборвалась впечатляющая серия Манчестер Сити

Последний раз «горожане» не забивали на родном «Этихаде» 754 дня назад

01 апреля 2024, 11:46 | Обновлено 01 апреля 2024, 11:47
211
0
В матче с Арсеналом оборвалась впечатляющая серия Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

31 марта в АПЛ состоялся центральный матч 30-го тура, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Арсенал». Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

В этой игре «Манчестер Сити» прервал свою впечатляющую голевую серию на домашнем стадионе «Этихад». «Горожане» до игры с «канонирами» забивали на домашнем стадионе в 57 матчах подряд. Последний раз до этого подопечные Жузепа Гвардиолы уходили с поля, несолоно хлебавши, 754 дня назад, когда 9 марта 2022-го не смогли забить португальскому «Спортингу» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По итогам 30-го тура лидерство в АПЛ захватил «Ливерпуль». «Арсенал» отстает на два очка, «Ман Сити» — на три.

Ранее сообщалось, что Гвардиола разучился обыгрывать топ-клубы АПЛ.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Сити - Арсенал
Источник Gracenote Live
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