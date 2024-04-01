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  4. Гвардиола разучился? Ман Сити имеет неприятную серию с топами АПЛ
Англия
01 апреля 2024, 09:32 | Обновлено 01 апреля 2024, 09:37
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Гвардиола разучился? Ман Сити имеет неприятную серию с топами АПЛ

В 30-м туре чемпионата Англии «горожане» Манчестера сыграли вничью 0:0 с «Арсеналом»

01 апреля 2024, 09:32 | Обновлено 01 апреля 2024, 09:37
430
0
Гвардиола разучился? Ман Сити имеет неприятную серию с топами АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

В воскресенье, 31 марта, в 30-м туре Английской Премьер-лиги отношения выяснили «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Игра завершилась вничью 0:0.

Таким образом, «Манчестер Сити», руководимый Жузепом Гвардиолой, в нынешнем сезоне еще ни разу не обыграл клуб из топ-5 АПЛ.

«Горожане» два раза сыграли вничью с «Ливерпулем» (оба раза – 1:1), проиграли в гостях «Арсеналу» (0:1) и теперь сыграли вничью дома (0:0). Также у «Ман Сити» не было побед в матчах с «Тоттенхэм» (3:3) и с «Астон Виллой» (0:1). Впрочем, с этими соперниками «Манчестер Сити» еще сыграет в матчах второго круга.

В таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 3-е место, имея 64 очка. Лидирует «Ливерпуль», у которого 67 пунктов, вторым с 65 очками в активе идет «Арсенал».

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Источник Premier League
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