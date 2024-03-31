ДОЛГАНСКИЙ: Сделать замены раньше? Кем усилить? Идите и тренируйте команду
Главный тренер Ворсклы прокомментировал поражение в матче с киевским Динамо (1:5)
31 марта состоялся матч 22-го тура УПЛ между командами «Ворскла» и «Динамо» Киев. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу столичного клуба Украины.
После завершения встречи главный тренер хозяев Сергей Долганский прокомментировал разгромное поражение своих подопечных:
– Думаю, сегодня все всем было видно. Моменты у нас есть, но мы не реализовываем. То, что они есть – хорошо. Из негатива – мы легко пропускаем голы.
– В этом матче вам пришлось играть без нескольких ключевых исполнителей. Это сказалось?
– Жаловаться мы не будем: играем теми, кто есть. Это шанс для тех, кто выходит на поле.
– Почему вы начали проводить замены только при счете 0:3?
– А какими заменами мы могли усилить игру?
– Ну мог выйти раньше Ковталюк. Мог выйти Челядин, замена это и подтвердила, по моему мнению.
– (смеется) Ну, идите и тренируйте команду. Понимаете, такой вопрос. Это ваше мнение. Вы знаете результат. Отталкиваетесь своими мыслями. В перерыве счет был 0:1 при равной игре в первом тайме. Мы пропустили этот гол с полумомента, и при этом у нас были хорошие моменты для того, чтобы забивать.
– Пенальти был назначен заслуженно?
– Не видел эпизода. К тому ж, это вопрос к судьям.
– Но этот пенальти можно назвать переломным моментом?
– Думаю, да. Этот пенальти закрыл игру.
– Гол престижа дает какие-то положительные эмоции?
– Это лучше, чем если бы мы его не забили. Повторюсь, сегодня у нас было очень много нереализованных моментов.
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