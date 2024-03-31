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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 22:50 | Обновлено 31 марта 2024, 23:02
768
0

Президент Оболони резко раскритиковал судейство в матче против Шахтера

В матче 22-го тура команда Александра Слободяна пропустила 3 мяча от горняков

31 марта 2024, 22:50 | Обновлено 31 марта 2024, 23:02
768
0
Президент Оболони резко раскритиковал судейство в матче против Шахтера
ФК Оболонь. Александр Слободян

В матче 22-го тура УПЛ киевская Оболонь дома проиграла лидеру УПЛ – донецкому Шахтеру (0:3). Пивовары в первом тайме остались вдесятером. Главный рефери матча Александр Каленов после просмотра VAR изъял Сергея Суханова за грубый подкат против Марьяна Шведа.

Президент Оболони Александр Слободян подверг критике их действия судей. Руководитель пивоваров после поражения на Оболони-Арене и удаления в первом тайме Сергея Суханова резко высказался в сторону арбитров и не очень любезно оценил их работу.

– Разгромное поражение от Шахтера. По игре как вам, понравилось или не очень?

– Мы начали матч неплохо. У Суханова были два момента, которые он не реализовал. Понятно, что игра с Шахтером – это определенные уроки для нашей команды. Мы должны от таких игр расти и делать выводы. Не только игроки, но и тренеры в том числе. Но отдельные футболисты совсем неудачно сыграли. Мы привезли голы сами себе. Хочу сказать, что за последние 25 лет в нашем футбольном судействе мало что изменилось. Мы делали официальные запросы в УАФ и писали, чтобы нам не ставили таких рефери, как Копиевский или Иванов. Каким-то образом сейчас на VAR сидел Копиевский. Думаю, что он и повлиял на удаление нашего игрока.

А потом мы играли вдесятером. Конечно, в меньшинстве играть против техничной команды с игроками международного класса – непросто. За 25 лет ничего не изменилось. Если когда-то у нас две команды были фаворитами за чемпионство и боролись, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Одна всегда пользовалась властью, а другая – работой судей. Спустя много лет эта работа с рефери остается и даже была в этой игре. Арбитром руководили игроки Шахтера.

– Так удаления не было, вы считаете?

– Да, там была серьезная борьба. Но в таком случае дают желтую карточку, а не красную. Судья якобы из Милана приехал. Но он не видит итальянского футбола и как там судят Серию А. Видимо и не видел работу рефери в АПЛ. Еще раз хочу сказать, что на красную карточку тот эпизод не тянул. Но нам нужно делать выводы и идти дальше. Тяжело было надеяться, что мы победим Шахтера, но побороться за ничейку можно было. Но ошибки допустили как игроки, так и тренеры. Ну и судьи также повлияли на результат этого матча.

– Вы после матча подошли к своему тренерскому штабу и что-то с ними говорили. О чем шла речь?

– Я указывал на их ошибки. Разбор полетов сразу по горячим следам. Мы уже давно говорим, как нужно комплектовать команду и на какие позиции нужно иметь игроков. Команда пропускает очень много после стандартов и очень много проигрывает верховых мячей. А чтобы побороться за эти единоборства – нам нужны эти игроки.

– В прошлом туре обыграли Полесье. Не всегда так все плохо.

– Ну что я могу здесь сказать? Я бы мог говорить, как отдельные люди влияют на такие матчи, как с Шахтером. Нельзя, чтобы игроки на поле руководили судьями. Наши игроки молчат, будто воды в рот набрали, а те без конца ойкают, падают и встают. А рефери показывает карточки и раздает их направо или налево.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Шахтер судейство Александр Слободян Сергей Суханов удаление (красная карточка) Виктор Копиевский
Источник NV.ua
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