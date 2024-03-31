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  4. Минай усилился 24-летним экс-центрбеком Зари и Металлурга
Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 21:58 |
159
0

Минай усилился 24-летним экс-центрбеком Зари и Металлурга

Дмитрий Поддубный подписал контракт с командой из Закарпатской области

31 марта 2024, 21:58 |
159
0
Минай усилился 24-летним экс-центрбеком Зари и Металлурга
mfcmetalurg.com. Дмитрий Поддубный

24-летний бывший центральный защитник «Зари» и запорожского «Металлурга» Дмитрий Поддубный продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге, где оформил контракт с «Минаем».

Фамилия защитника уже появилась в заявке «Миная» на официальном сайте УПЛ, а также Поддубный успел принять участие в сегодняшнем матче своей новой команды против «Александрии», который завершился ничьей 2:2.

Ранее Поддубный покинул запорожский «Металлург», в рядах которого в текущем сезоне успел сыграть 15 матчей (1 гол) в рамках Первой лиги.

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Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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