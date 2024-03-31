Минай усилился 24-летним экс-центрбеком Зари и Металлурга

24-летний бывший центральный защитник «Зари» и запорожского «Металлурга» Дмитрий Поддубный продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге, где оформил контракт с «Минаем».

Фамилия защитника уже появилась в заявке «Миная» на официальном сайте УПЛ, а также Поддубный успел принять участие в сегодняшнем матче своей новой команды против «Александрии», который завершился ничьей 2:2.

Ранее Поддубный покинул запорожский «Металлург», в рядах которого в текущем сезоне успел сыграть 15 матчей (1 гол) в рамках Первой лиги.