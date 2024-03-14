Металлург распадается. У команды минус четыре игрока, на подходе тренер

Как стало известно Sport.ua, по разным причинам в распоряжении главного тренера перволигового «Металлурга» из Запорожья Владимира Никитина осталось двенадцать игроков, большинство из которых прошлой осенью выступали за уже расформированную вторую клубную команду.

Сегодня ряды «Металлурга» покинули еще четыре ведущих футболиста: Сергей Басов, Богдан Сокол, Дмитрий Поддубный и Сулейман Сейтхалилов.

По информации нашего источника, собирается прекратить сотрудничество с «Металлургом» и главный тренер – Владимир Никитин, который много сделал для становления в Запорожье боеспособной команды.

Такие кардинальные кадровые пертурбации в грозном в недалеком прошлом «Металлурге» не могут не беспокоить. В частности, до сих пор не определено, где 23 марта «металлурги» будут принимать в стартовом туре группы «Выбывание» хустскую команду. Сначала речь шла о Горишних Плавнях, теперь о возвращении в Умань, где запорожцы базировались в прошлом году.

Все идет к тому, что футболисты «Металлурга», чтобы сэкономить на проживании и питании, будут отправляться на Черкасщину в день поединка, преодолевая почти 500 километров на автобусе. Хотя больше всего беспокоит кто же будет выступать за «Металлург» или не сойдет тот досрочно с дистанции.

В настоящее время «Металлург» лидирует в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 25 очков.