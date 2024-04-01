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Испания
01 апреля 2024, 05:01 |
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ВИДЕО. Безумные эмоции Мичела после безумного матча Жироны в Ла Лиге

31 марта «красно-белые» обыграли «Бетис» со счетом 3:2, Артем Довбик оформил дубль

01 апреля 2024, 05:01 |
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ВИДЕО. Безумные эмоции Мичела после безумного матча Жироны в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и сел на лавку только на 90+6-й. За 90 минут Артем оформил дубль в ворота гостей. На 36-й он реализовал пенальти, а на 65-й отличился после ассиста Порту.

Дублем за «Бетис» в этом матче отметился бразильский форвард Виллиан Жозе (45+4, 76). Победу для «Жироны» на 90+2-й вырвал Кристиан Стуани, который вышел только на 83-й минуте.

После завершения встречи главный тренер жиронцев Мичел не сдерживал эмоций. Пресс-служба клуба опубликовала видео с реакцией специалиста на безумную победу своих подопечных.

ВИДЕО. Безумные эмоции Мичела после безумного матча Жироны в Ла Лиге

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Источник Sport.ua
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