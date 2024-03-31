Шовковский прокомментировал возвращение Ярмоленко в состав Динамо

31 марта состоялся матч 22-го тура УПЛ между командами «Ворскла» и «Динамо» Киев. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу столичного клуба Украины.

Легендарный футболист «бело-синих» Андрей Ярмоленко начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 66-й минуте вместо Александра Караваева. Для Андрея это был первый матч с октября 2023 года. Вингер восстанавливался от травмы.

После завершения встречи главный тренер киевлян Александр Шовковский провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал возвращение Ярмоленко:

«Он готов был играть, но пока не весь матч. Замена была запланирована перед матчем, чтобы он сыграл 15-30 минут, в зависимости от того, как будут складываться события на поле.

Андрей готовился, у него очень непросто проходила реабилитация, но его авторитет в команде имеет большое значение», – сказал Шовковский.