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  4. Шовковский прокомментировал возвращение Ярмоленко в состав Динамо
Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 22:32 |
1096
0

Шовковский прокомментировал возвращение Ярмоленко в состав Динамо

Андрей заменил на 66-й минуте матча против «Ворсклы» Александра Караваева

31 марта 2024, 22:32 |
1096
0
Шовковский прокомментировал возвращение Ярмоленко в состав Динамо
ФК Динамо Киев

31 марта состоялся матч 22-го тура УПЛ между командами «Ворскла» и «Динамо» Киев. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу столичного клуба Украины.

Легендарный футболист «бело-синих» Андрей Ярмоленко начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 66-й минуте вместо Александра Караваева. Для Андрея это был первый матч с октября 2023 года. Вингер восстанавливался от травмы.

После завершения встречи главный тренер киевлян Александр Шовковский провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал возвращение Ярмоленко:

«Он готов был играть, но пока не весь матч. Замена была запланирована перед матчем, чтобы он сыграл 15-30 минут, в зависимости от того, как будут складываться события на поле.

Андрей готовился, у него очень непросто проходила реабилитация, но его авторитет в команде имеет большое значение», – сказал Шовковский.

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Александр Шовковский Андрей Ярмоленко Динамо Киев Ворскла Полтава Ворскла - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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