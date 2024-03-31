ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после долгожданного гола за Жирону в Ла Лиге
31 марта Артем забил в ворота Бетиса в 30-м туре чемпионата Испании, реализовал пенальти
31 марта проходит матч 30-го тура Ла Лиги между командами Жирона и Бетис.
На 36-й минуте матча украинский форвард Артем Довбик реализовал 11-метровый.
Для Довбика это 15-й гол в сезоне Ла Лиги 2023/24. В первом круге чемпионата Испании Довбик также забил с пенальти в ворота «Бетиса» на 39-й минуте в 18-м туре. Тогда встреча завершилась со счетом 1:1.
Для Довбика это первый гол за «Жирону» за 9 матчей. В последний раз он забивал 21 января в поединке против «Севильи». Тогда украинец оформил хет-трик.
В кадр попали эмоции украинца после забитого мяча.
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после долгожданного гола за Жирону в Ла Лиге
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