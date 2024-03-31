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  4. ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после долгожданного гола за Жирону в Ла Лиге
Испания
31 марта 2024, 18:40 |
1577
0

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после долгожданного гола за Жирону в Ла Лиге

31 марта Артем забил в ворота Бетиса в 30-м туре чемпионата Испании, реализовал пенальти

31 марта 2024, 18:40 |
1577
0
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после долгожданного гола за Жирону в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

31 марта проходит матч 30-го тура Ла Лиги между командами Жирона и Бетис.

На 36-й минуте матча украинский форвард Артем Довбик реализовал 11-метровый.

Для Довбика это 15-й гол в сезоне Ла Лиги 2023/24. В первом круге чемпионата Испании Довбик также забил с пенальти в ворота «Бетиса» на 39-й минуте в 18-м туре. Тогда встреча завершилась со счетом 1:1.

Для Довбика это первый гол за «Жирону» за 9 матчей. В последний раз он забивал 21 января в поединке против «Севильи». Тогда украинец оформил хет-трик.

В кадр попали эмоции украинца после забитого мяча.

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после долгожданного гола за Жирону в Ла Лиге

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Источник Sport.ua
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