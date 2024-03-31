Довбик заработал и отличился с пенальти, забив впервые с января в Ла Лиге
Артем реализовал 11-метровый на 36-й минуте в матче Жироны против Бетиса
31 марта проходит матч 30-го тура Ла Лиги между командами Жирона и Бетис.
На 36-й минуте матча украинский форвард Артем Довбик реализовал 11-метровый.
❗️ ВИДЕО. Довбик заработал и отличился с пенальти, забив впервые с января в Ла Лиге
Интересно, что именно Артем и заработал пенальти. После навеса с левого фланга Артем пробил головой, однако мяч попал в руку защитнику и покинул поле. После просмотра VAR главный арбитр увидел игру рукой и назначил пенальти.
Для Довбика это 15-й гол в сезоне Ла Лиги 2023/24. В первом круге чемпионата Испании Довбик также забил с пенальти в ворота «Бетиса» на 39-й минуте в 18-м туре. Тогда встреча завершилась со счетом 1:1.
Для Довбика это первый гол за «Жирону» за 9 матчей. В последний раз он забивал 21 января в поединке против «Севильи». Тогда украинец оформил хет-трик.
ГОЛ! 1:0 Довбик, 36 мин. (пен.)
⚽️ 36’ GOOOOOOOOOL DEL GIRONAAAAAAAA! ARTEM DOVBYK!— Girona FC (@GironaFC) March 31, 2024
Girona FC 1-0 @RealBetis #GironaRealBetis pic.twitter.com/2vdaSxVe57
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