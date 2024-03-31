31 марта проходит матч 30-го тура Ла Лиги между командами Жирона и Бетис.

На 36-й минуте матча украинский форвард Артем Довбик реализовал 11-метровый.

❗️ ВИДЕО. Довбик заработал и отличился с пенальти, забив впервые с января в Ла Лиге

Интересно, что именно Артем и заработал пенальти. После навеса с левого фланга Артем пробил головой, однако мяч попал в руку защитнику и покинул поле. После просмотра VAR главный арбитр увидел игру рукой и назначил пенальти.

Для Довбика это 15-й гол в сезоне Ла Лиги 2023/24. В первом круге чемпионата Испании Довбик также забил с пенальти в ворота «Бетиса» на 39-й минуте в 18-м туре. Тогда встреча завершилась со счетом 1:1.

Для Довбика это первый гол за «Жирону» за 9 матчей. В последний раз он забивал 21 января в поединке против «Севильи». Тогда украинец оформил хет-трик.

ГОЛ! 1:0 Довбик, 36 мин. (пен.)