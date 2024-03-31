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Испания
31 марта 2024, 17:59 | Обновлено 31 марта 2024, 18:30
4644
8

Довбик заработал и отличился с пенальти, забив впервые с января в Ла Лиге

Артем реализовал 11-метровый на 36-й минуте в матче Жироны против Бетиса

31 марта 2024, 17:59 | Обновлено 31 марта 2024, 18:30
4644
8
Довбик заработал и отличился с пенальти, забив впервые с января в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

31 марта проходит матч 30-го тура Ла Лиги между командами Жирона и Бетис.

На 36-й минуте матча украинский форвард Артем Довбик реализовал 11-метровый.

❗️ ВИДЕО. Довбик заработал и отличился с пенальти, забив впервые с января в Ла Лиге

Интересно, что именно Артем и заработал пенальти. После навеса с левого фланга Артем пробил головой, однако мяч попал в руку защитнику и покинул поле. После просмотра VAR главный арбитр увидел игру рукой и назначил пенальти.

Для Довбика это 15-й гол в сезоне Ла Лиги 2023/24. В первом круге чемпионата Испании Довбик также забил с пенальти в ворота «Бетиса» на 39-й минуте в 18-м туре. Тогда встреча завершилась со счетом 1:1.

Для Довбика это первый гол за «Жирону» за 9 матчей. В последний раз он забивал 21 января в поединке против «Севильи». Тогда украинец оформил хет-трик.

ГОЛ! 1:0 Довбик, 36 мин. (пен.)

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Артем Довбик пенальти Жирона Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Al1l
Кращий бомбардир в Ла лізі
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+5
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VARioR
Вітаю Артема! Скинув психологічний тягар -- не сильно святкував, адже дуже важливо було забити. Якби не гра рукою, то м'яч залітав би у ворота, але добре , що реалізував пенальті і перервав безгольову серію.
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+4
avk2307
І такий ляп захисника і 1-1 
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+1
NoMad
Прорвало) 
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-1
Первый Среди Равных
Бездарне дерево може тільки з пенальті забивати. 
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-2
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