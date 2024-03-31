Дружба в большинстве дожала Кремень-2, Локомотив и Кудровка поделили очки
«Карпаты-2» не смогли в большинстве одолеть «Реал Фарму»
31 марта состоялись три матча 21-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
«Дружба» на выезде одолела «Кремень-2» и догнала по очкам «ЮКСУ», но имеет на игру меньше.
«Реал Фарма» и «Карпаты-2» победителя не выявили, «Локомотив» и «Кудровка» голов не забивали.
Вторая лига. 21-й тур
«Реал Фарма» Одесса – «Карпаты-2» Львов – 1:1
Голы: Барсуков (37) – Фетько (24)
Удаление: Дмитриев, «Реал Фарма» (79)
«Кремень-2» Кременчуг – «Дружба» Мировка – 0:2
Голы: Бандурин (84), Юзефович (88)
Удаление: Молько, «Кремень-2» (61)
На 20-й минуте Сторчоус («Дружба») не забил пенальти
«Локомотив» Киев – «Кудровка» – 0:0
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Звягель
|18
|14
|2
|2
|53 - 12
|44
|2
|ЮКСА
|19
|13
|5
|1
|44 - 10
|44
|3
|Дружба Мировка
|17
|13
|2
|2
|35 - 8
|41
|4
|Чайка
|19
|12
|2
|5
|36 - 15
|38
|5
|Скала 1911
|18
|9
|2
|7
|26 - 26
|29
|6
|Кудровка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|7
|Карпаты-2
|18
|7
|4
|7
|27 - 29
|25
|8
|Рух-2 Львов
|17
|7
|3
|7
|21 - 21
|24
|9
|Нива Винница
|18
|6
|6
|6
|27 - 29
|24
|10
|Локомотив Киев
|19
|4
|4
|11
|21 - 35
|16
|11
|Тростянец
|19
|4
|4
|11
|15 - 26
|16
|12
|Реал Фарма
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|13
|Металлург-2 Зп
|18
|5
|1
|12
|17 - 50
|16
|14
|Кремень-2
|19
|0
|1
|18
|7 - 52
|1
|15
|Васт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги
Смотрите видеообзор матча 22-го тура УПЛ