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Чемпионат Украины
Реал Фарма
31.03.2024 12:00 – FT 1 : 1
Карпаты-2
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Украина. Вторая лига
31 марта 2024, 18:03 | Обновлено 31 марта 2024, 19:10
103
0

Дружба в большинстве дожала Кремень-2, Локомотив и Кудровка поделили очки

«Карпаты-2» не смогли в большинстве одолеть «Реал Фарму»

31 марта 2024, 18:03 | Обновлено 31 марта 2024, 19:10
103
0
Дружба в большинстве дожала Кремень-2, Локомотив и Кудровка поделили очки
ФК Дружба Мировка

31 марта состоялись три матча 21-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

«Дружба» на выезде одолела «Кремень-2» и догнала по очкам «ЮКСУ», но имеет на игру меньше.

«Реал Фарма» и «Карпаты-2» победителя не выявили, «Локомотив» и «Кудровка» голов не забивали.

Вторая лига. 21-й тур

«Реал Фарма» Одесса – «Карпаты-2» Львов – 1:1
Голы: Барсуков (37) – Фетько (24)
Удаление: Дмитриев, «Реал Фарма» (79)

«Кремень-2» Кременчуг – «Дружба» Мировка – 0:2
Голы: Бандурин (84), Юзефович (88)
Удаление: Молько, «Кремень-2» (61)
На 20-й минуте Сторчоус («Дружба») не забил пенальти

«Локомотив» Киев – «Кудровка» – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Звягель 18 14 2 2 53 - 12 44
2 ЮКСА 19 13 5 1 44 - 10 44
3 Дружба Мировка 17 13 2 2 35 - 8 41
4 Чайка 19 12 2 5 36 - 15 38
5 Скала 1911 18 9 2 7 26 - 26 29
6 Кудровка 17 7 4 6 22 - 22 25
7 Карпаты-2 18 7 4 7 27 - 29 25
8 Рух-2 Львов 17 7 3 7 21 - 21 24
9 Нива Винница 18 6 6 6 27 - 29 24
10 Локомотив Киев 19 4 4 11 21 - 35 16
11 Тростянец 19 4 4 11 15 - 26 16
12 Реал Фарма 18 4 4 10 16 - 32 16
13 Металлург-2 Зп 18 5 1 12 17 - 50 16
14 Кремень-2 19 0 1 18 7 - 52 1
15 Васт 0 0 0 0 0 - 0 0
Полная таблица

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Источник Sport.ua
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