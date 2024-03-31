Дружба в большинстве дожала Кремень-2, Локомотив и Кудровка поделили очки

31 марта состоялись три матча 21-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

«Дружба» на выезде одолела «Кремень-2» и догнала по очкам «ЮКСУ», но имеет на игру меньше.

«Реал Фарма» и «Карпаты-2» победителя не выявили, «Локомотив» и «Кудровка» голов не забивали.

Вторая лига. 21-й тур

«Реал Фарма» Одесса – «Карпаты-2» Львов – 1:1

Голы: Барсуков (37) – Фетько (24)

Удаление: Дмитриев, «Реал Фарма» (79)

«Кремень-2» Кременчуг – «Дружба» Мировка – 0:2

Голы: Бандурин (84), Юзефович (88)

Удаление: Молько, «Кремень-2» (61)

На 20-й минуте Сторчоус («Дружба») не забил пенальти

«Локомотив» Киев – «Кудровка» – 0:0

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