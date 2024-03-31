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Украина. Вторая лига31 марта 2024, 07:59 | Обновлено 31 марта 2024, 08:08
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Реал Фарма – Карпаты-2, Кремень-2 – Дружба, Локомотив – Кудровка. LIVE
Смотреть 31 марта видеотрансляцию трех матчей Второй лиги
31 марта 2024, 07:59 | Обновлено 31 марта 2024, 08:08
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31 марта продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей.
Вторая лига. 21-й тур, 31 марта
- 12:00. Реал Фарма Одесса – Карпаты-2 Львов
- 13:00. Кремень-2 Кременчуг – Дружба Мировка
- 14:00. Локомотив Киев – Кудровка
Турнирная таблица
12:00. Реал Фарма Одесса – Карпаты-2 Львов
13:00. Кремень-2 Кременчуг – Дружба Мировка
14:00. Локомотив Киев – Кудровка
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