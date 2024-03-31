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Чемпионат Украины
Реал Фарма
31.03.2024 12:00 - : -
Карпаты-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
31 марта 2024, 07:59 | Обновлено 31 марта 2024, 08:08
33
0

Реал Фарма – Карпаты-2, Кремень-2 – Дружба, Локомотив – Кудровка. LIVE

Смотреть 31 марта видеотрансляцию трех матчей Второй лиги

31 марта 2024, 07:59 | Обновлено 31 марта 2024, 08:08
33
0
Реал Фарма – Карпаты-2, Кремень-2 – Дружба, Локомотив – Кудровка. LIVE

31 марта продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей.

Вторая лига. 21-й тур, 31 марта

  • 12:00. Реал Фарма Одесса – Карпаты-2 Львов
  • 13:00. Кремень-2 Кременчуг – Дружба Мировка
  • 14:00. Локомотив Киев – Кудровка

Турнирная таблица

12:00. Реал Фарма Одесса – Карпаты-2 Львов

13:00. Кремень-2 Кременчуг – Дружба Мировка

14:00. Локомотив Киев – Кудровка

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Источник Sport.ua
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