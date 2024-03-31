Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура УПЛ Колос – Днепр-1
Поединок состоится 31 марта в 18:00 по Киеву
31 марта состоится матч 22-го тура УПЛ между командами «Колос» и «Днепр-1».
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Поединок пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Наставники коллективов объявили стартовые составы на матч:
Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Леднев, Филиппов
Колос: Фесюн – Емец, Бурда, Бондаренко, Цуриков, Милько, Богданов, Ильин, Ореховский, Топалов, Рангел
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию поединка.
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