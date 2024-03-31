Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура УПЛ Колос – Днепр-1
Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 17:01 | Обновлено 31 марта 2024, 17:08
368
0

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура УПЛ Колос – Днепр-1

Поединок состоится 31 марта в 18:00 по Киеву

31 марта 2024, 17:01 | Обновлено 31 марта 2024, 17:08
368
0
Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура УПЛ Колос – Днепр-1
УПЛ

31 марта состоится матч 22-го тура УПЛ между командами «Колос» и «Днепр-1».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Наставники коллективов объявили стартовые составы на матч:

Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Леднев, Филиппов

Колос: Фесюн – Емец, Бурда, Бондаренко, Цуриков, Милько, Богданов, Ильин, Ореховский, Топалов, Рангел

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию поединка.

По теме:
Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на суперматч Ман Сити – Арсенал
Второй тайм в матче Заря – Металлист 1925 отложен
Ворскла – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
стартовые составы Колос Ковалевка Днепр-1 Колос - Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Футбол | 30 марта 2024, 23:17 6
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?

В настоящее время украинский вратарь имеет действующий контракт до 2025 года

Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31 марта 2024, 13:30 45
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Бело-зеленый» середняк принимает «бело-синего» претендента на чемпионство

Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Футбол | 30.03.2024, 16:05
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Футбол | 30.03.2024, 19:51
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Жирона – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 31.03.2024, 14:48
Жирона – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
31.03.2024, 09:58 1
Футбол
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Я нужен украинскому народу»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Я нужен украинскому народу»
30.03.2024, 19:32 6
Футбол
ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой
ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой
29.03.2024, 20:40
Футбол
Барселона предложила суперталанту новый контракт с клаусулой 1 млрд
Барселона предложила суперталанту новый контракт с клаусулой 1 млрд
30.03.2024, 00:05 4
Футбол
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
30.03.2024, 12:35 8
Футбол
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
29.03.2024, 21:10 1
Футбол
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
29.03.2024, 22:33 8
Теннис
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
30.03.2024, 21:25 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем