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Чемпионат Украины
Колос К
31.03.2024 18:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 марта 2024, 21:15 | Обновлено 29 марта 2024, 21:19
89
0

Колос – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 марта в 18:00 матч 22-го тура УПЛ

29 марта 2024, 21:15 | Обновлено 29 марта 2024, 21:19
89
0
Колос – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Колос – Днепр-1

В воскресенье, 31 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Днепр-1».

Игра пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке. Начало матча запланировано в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 22-го тура «Колос» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка. «Днепр-1» занимает 3-ю строчку, сыграв 21 матч и набрав 39 очков.

Колос – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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