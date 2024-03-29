Колос – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 марта в 18:00 матч 22-го тура УПЛ
В воскресенье, 31 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Днепр-1».
Игра пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке. Начало матча запланировано в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 22-го тура «Колос» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка. «Днепр-1» занимает 3-ю строчку, сыграв 21 матч и набрав 39 очков.
Колос – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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