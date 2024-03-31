Украина. Премьер лига31 марта 2024, 18:23 |
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Старт матча 22-го тура УПЛ Колос – Днепр-1 отложен
Поединок должен был начаться в 18:00, однако из-за тревоги арбитр не дал вовремя свисток
31 марта 2024, 18:23 |
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31 марта состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Колос» и «Днепр-1».
Поединок должен был начаться в 18:00 по Киеву, однако из-за воздушной тревоги старт встречи был отложен.
Игра пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке.
На паузе также еще 2 матча чемпионата Украины: «Ворскла» – «Динамо» и «Заря» – «Металлист 1925».
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