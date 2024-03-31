Старт матча 22-го тура УПЛ Колос – Днепр-1 отложен

31 марта состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Колос» и «Днепр-1».

Поединок должен был начаться в 18:00 по Киеву, однако из-за воздушной тревоги старт встречи был отложен.

Игра пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке.

На паузе также еще 2 матча чемпионата Украины: «Ворскла» – «Динамо» и «Заря» – «Металлист 1925».