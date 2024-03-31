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  4. Старт матча 22-го тура УПЛ Колос – Днепр-1 отложен
Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 18:23 |
392
0

Старт матча 22-го тура УПЛ Колос – Днепр-1 отложен

Поединок должен был начаться в 18:00, однако из-за тревоги арбитр не дал вовремя свисток

31 марта 2024, 18:23 |
392
0
Старт матча 22-го тура УПЛ Колос – Днепр-1 отложен
ФК Колос

31 марта состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Колос» и «Днепр-1».

Поединок должен был начаться в 18:00 по Киеву, однако из-за воздушной тревоги старт встречи был отложен.

Игра пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке.

На паузе также еще 2 матча чемпионата Украины: «Ворскла» – «Динамо» и «Заря» – «Металлист 1925».

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Колос Ковалевка Днепр-1 Колос - Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу воздушная тревога
Источник Sport.ua
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