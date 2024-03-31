Первая лига. Металлист дома разгромил Металлург Запорожье

Сегодня, 21 марта харьковский «Металлист» в матче 20-го тура Первой лиге в группе выбывания дома разгромил запорожский «Металлург» со счетом 4:1.

Это позволило харьковчанам набрать 18 очков и подняться в турнирной таблице на 15-е место, которое гарантирует сохранение прописки в Первой лиги. «Металлург» идет 12-м с 25 баллами в активе.

Первая лига. Группа выбывания. 20-й тур

Металлист – Металлург Запорожье – 4:1

Голы: Исаенко 12, Дигтярь 61, Рязанцев 63, Луцив 90+1 (с пенальти) – Костюченко 22

Вчера «Ингулец» сыграл вничью с «Кудровкой-Нивой».