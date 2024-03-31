Первая лига. Сухие матчи лидеров, феерия голов в матчах аутсайдеров

В субботу состоялись пять матчей чемпионата Украины в Первой лиге. В группе, борющейся за повышение в классе, оба поединка закончились со счётом 0:0 – «Полтава» с «Эпицентром» и «Кудровка-Нива» с «Ингульцем» друг другу не забивали.

А вот в группе, которая борется за сохранение места в Первой лиге, было гораздо интереснее. Во всех трех матчах одна из команд-соперников забивала по четыре гола.

Первая лига Украины. Группа повышения

Полтава – Эпицентр – 0:0

Кудровка-Нива – Ингулец – 0:0

Первая лига Украины. Группа выбывания

Хуст – Горняк-спорт – 4:2

Голы: Чабан, 58, 66, 90, Борисенко – Одог, 17, Студенко, 53

Нива Тернополь – Диназ – 1:4

Голы: Волохатый, 31 – Сейтхалилов, 19, 90, пен, Ткачук, 68, Мораренко, 72, пен

Буковина – Чернигов – 4:0

Голы: Кривобороденко, 9, аг, Гончарук, 53, Андрейчук, 69, 80

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