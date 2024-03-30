30.03.2024 14:00 - : -
Украина. Первая лига30 марта 2024, 11:23 |
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Полтава – Эпицентр, Ингулец – Кудровка-Нива Б. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 30 марта трансляцию поединков Первой лиги
30 марта 2024, 11:23 |
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30 марта проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
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Первая лига. Второй раунд. 30 марта
Чемпионская группа
- 12:30. Полтава – Эпицентр
- 14:00. Ингулец – Кудровка-Нива Бузовая
Група выбывания
- 12:00. Хуст – Горняк-Спорт
- 13:00. Нива Тернополь – Диназ Вышгород
- 13:30. Буковина – Чернигов
Турнирная таблица
12:00. Хуст – Горняк-Спорт
12:30. Полтава – Эпицентр
13:00. Нива Тернополь – Диназ Вышгород
13:30. Буковина – Чернигов
14:00. Ингулец – Кудровка-Нива Бузовая
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