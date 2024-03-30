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Чемпионат Украины
Ингулец
30.03.2024 14:00 - : -
Кудровка-Нива
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
30 марта 2024, 11:23 |
43
0

Полтава – Эпицентр, Ингулец – Кудровка-Нива Б. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 30 марта трансляцию поединков Первой лиги

30 марта 2024, 11:23 |
43
0
Полтава – Эпицентр, Ингулец – Кудровка-Нива Б. Смотреть онлайн. LIVE

30 марта проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 30 марта

Чемпионская группа

  • 12:30. Полтава – Эпицентр
  • 14:00. Ингулец – Кудровка-Нива Бузовая

Група выбывания

  • 12:00. Хуст – Горняк-Спорт
  • 13:00. Нива Тернополь – Диназ Вышгород
  • 13:30. Буковина – Чернигов

Турнирная таблица

12:00. Хуст – Горняк-Спорт

12:30. Полтава – Эпицентр

13:00. Нива Тернополь – Диназ Вышгород

13:30. Буковина – Чернигов

14:00. Ингулец – Кудровка-Нива Бузовая

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Источник Sport.ua
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