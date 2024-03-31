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Чемпионат Украины
Металлист
31.03.2024 12:30 - : -
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
31 марта 2024, 07:51 | Обновлено 31 марта 2024, 07:56
69
0

Металлист – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 марта в 12:30 трансляцию поединка Первой лиги

31 марта 2024, 07:51 | Обновлено 31 марта 2024, 07:56
69
0
Металлист – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 марта проходит поединок Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 31 марта

Група выбывания

  • 12:30. Металлист Харьков – Металлург Запорожье

Турнирная таблица

12:30. Металлист Харьков – Металлург Запорожье

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Металлист Харьков Металлург Запорожье
Источник Sport.ua
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