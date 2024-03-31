31.03.2024 12:30 - : -
Украина. Первая лига31 марта 2024, 07:51 | Обновлено 31 марта 2024, 07:56
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Металлист – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 марта в 12:30 трансляцию поединка Первой лиги
31 марта 2024, 07:51 | Обновлено 31 марта 2024, 07:56
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31 марта проходит поединок Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда.
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Первая лига. Второй раунд. 31 марта
Група выбывания
- 12:30. Металлист Харьков – Металлург Запорожье
Турнирная таблица
12:30. Металлист Харьков – Металлург Запорожье
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