Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «На матчи Миная уже приезжают агенты и скауты»

Появление у руля «Миная» молодого сербского тренера Желько Любеновича помогло закарпатской команде несколько наладить турнирные дела. Хотя она и находится на последней строчке в таблице, ее шансы на сохранение прописки в элите значительно повысились.

О настоящем «Миная» руководитель поделился со Sport.ua.

– На протяжении всей осенней части чемпионата «Минай» набрал всего шесть очков, но стоило чемпионату возобновиться после зимнего антракта, как за пять матчей удалось получить семь пунктов. Или одной только дружеской атмосферой в коллективе это объясняется?

– Не только. За нашими плечами стоит очень большая работа, проведенная в течение двух месяцев. Мы плодотворно работали во время тренировочных сборов, и это касается многих футбольных аспектов – и физики, и тактики, и психологии. Делалось все для того, чтобы ребята поняли мою философию футбола. В этом и кроется наш успех в весенних матчах.

– Многие специалисты отмечают содержательный футбол, который продемонстрировали ваши подопечные в матче с ЛНЗ. Получается перенос этой игры с декабря на март оказался для «Миная» фартовым?

– Ничего не могу сказать насчет фартовости. А вот решение перенести этот матч действительно было правильным. Когда ЛНЗ обратился в наш клуб с этим предложением, руководство «Миная» поинтересовалось моим мнением. Я согласился - и решено было сыграть с черкащанами весной. Если бы я сказал, что матч должен состояться в указанный срок, то есть в декабре, то он состоялся бы. Кто знает, каким был бы итог поединка, если бы сыграли зимой. А так все получилось для нас удачно.

– Можно ли уже утверждать, что у «Миная» стал прослеживаться собственный стиль?

– После пяти матчей, сыгранных весной, об этом действительно можно говорить. Ведь уже становится заметным результат того, чего я от футболистов требую. Хотя всегда хочется большего.

– В последнее время вас, пожалуй, чаще всего спрашивают о Владиславе Вакуле. Не устали отвечать на эти вопросы?

– Нет, не устал. Даем хорошую рекламу для этого футболиста (улыбается).

– Как удалось подобрать ключ к своенравному парню?

– Вакула – прекрасный человек и футболист, поэтому мы с ним очень легко нашли общий язык.

– В предыдущем матче с ЛНЗ Вакула предстал перед болельщиками с усами. Чем продиктована смена имиджа?

– Да, он отрастил усы. Хотя для чего именно Владислав это сделал – не понимаю. Мне кажется, что его на этот шаг сагитировал Немчанинов, с которым он дружит. Ведь тот сделал то же самое. Хотя может я не прав и это не так.

– Возможно, оба хотят быть похожими на кого-то из звезд кино, театра или эстрады?

– Трудно сказать. Интересно, что наш клубный офицер безопасности, которого зовут Шериф, тоже является усачом. Возможно, Немчанинов с Вакулой решили составить с ним компанию (смеется). Тем более, что накануне на тренировке оба сфотографировались с этим офицером безопасности, который был в шляпе шерифа. Ребята шутили – что тут скажешь (улыбается). Главное, чтобы позитив, который у нас в команде есть всегда, сохранялся все время.

– Вы заявляли, что главная задача «Миная» – готовить футболистов с целью продажи в более серьезные клубы. Потенциальные покупатели на того или иного игрока уже появились?

– Пока что рано о чем-то конкретно говорить. Хотя агенты и скауты на наши матчи уже приезжают.

– Известно, что протекцию в «Минай» составил вам хорошо знакомый по «Заре» Павел Козырев, который работал в луганском клубе пресс-атташе. На домашние поединки его приглашаете?

– Да, я всегда его приглашаю – мы же с ним дружим. Однако даже и без приглашения он приходит на стадион, посещая каждую игру «Миная». После того, как с его легкой руки я возглавил закарпатскую команду, Козыреву теперь звонят, как моему агенту. Павел тем людям говорит, что он не является им, а я ему говорю, в шутку называя своим агентом (смеется).

– В следующем туре вашу команду ждет встреча с «Александрией» (матч уже начался в 13:00, – прим.), в которой вы ранее выступали. Что вспоминается из того периода?

– Запомнилось, что меня в Александрии встретили очень тепло. Там я провел четыре замечательных месяца. Даже несмотря на то, что по итогам сезона-2011/12 команда «вылетела» из элиты. Приятно было поработать с таким тренером, как Леонид Буряк. С ним, кстати, мы поддерживаем отношения, порой созваниваясь друг с другом на праздники. Как и с его преемником Андреем Купцовым, с которым часто на связи.

– Что скажете о выходе сборной Украины на Евро-2024?

– Ой, вы даже не представляете, как я рад завоеванию Украиной путевки на этот футбольный турнир! Смотря оба матча – с боснийцами и исландцами, я так переживал, что восприятие этого достижения команды Сергея Реброва было незаурядным. Для страны и всего украинского футбола это очень выдающееся событие. По моему мнению, сборная Украины на чемпионате Европы сможет выйти из группы. Это сто процентов.

Ранее наставник «Миная» Желько Любенович рассказал, каких футболистов хотел бы пригласить или даже приглашал в закарпатскую команду.