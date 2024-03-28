Любенович рассказал, каких известных игроков приглашал в Минай, но не вышло

Наставник «Миная» Желько Любенович рассказал, каких футболистов хотел бы пригласить или даже приглашал в закарпатскую команду:

«В хорошей форме вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук. Мы как раз против него играли в ноябре, когда принял команду.

Знаете, кого я хотел пригласить, но не вышло? Он сейчас получил травму – Евгений Ткачук из «Металлиста 1925». Мы знакомы давно, играли вместе.

Я даже Максима Белого приглашал, завершившего карьеру. Он сказал: «Нет, я завершаю карьеру».

Сергей Рыбалка – хороший футболист, качественный. Я бы не против, если бы он играл в моей команде.

Сейчас много хороших нападающих в Украине. Я бы взял к себе Филиппа Будковского. Я с ним играл раньше, мы хорошо понимали друг друга. Люблю таких высоких нападающих, цепляющихся за мяч, которые много забивают».