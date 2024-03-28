Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Любенович рассказал, каких известных игроков приглашал в Минай, но не вышло
Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 22:37 | Обновлено 28 марта 2024, 22:56
234
0

Любенович рассказал, каких известных игроков приглашал в Минай, но не вышло

Коуч хотел видеть у себя в команде Клищука, Ткачука, Рыбалку, Будковского

28 марта 2024, 22:37 | Обновлено 28 марта 2024, 22:56
234
0
Любенович рассказал, каких известных игроков приглашал в Минай, но не вышло
ФК Минай. Желько Любенович

Наставник «Миная» Желько Любенович рассказал, каких футболистов хотел бы пригласить или даже приглашал в закарпатскую команду:

«В хорошей форме вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук. Мы как раз против него играли в ноябре, когда принял команду.

Знаете, кого я хотел пригласить, но не вышло? Он сейчас получил травму – Евгений Ткачук из «Металлиста 1925». Мы знакомы давно, играли вместе.

Я даже Максима Белого приглашал, завершившего карьеру. Он сказал: «Нет, я завершаю карьеру».

Сергей Рыбалка – хороший футболист, качественный. Я бы не против, если бы он играл в моей команде.

Сейчас много хороших нападающих в Украине. Я бы взял к себе Филиппа Будковского. Я с ним играл раньше, мы хорошо понимали друг друга. Люблю таких высоких нападающих, цепляющихся за мяч, которые много забивают».

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Кривбасс
Верес – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Черноморец
Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Андрей Клищук Евгений Ткачук Максим Белый Сергей Рыбалка Филипп Будковский ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
Теннис | 28 марта 2024, 07:20 4
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами

В борьбе за титул во Флориде осталась одна американка

ФОТО. Юный хавбек украинского происхождения тренируется с основой МЮ
Футбол | 28 марта 2024, 21:15 3
ФОТО. Юный хавбек украинского происхождения тренируется с основой МЮ
ФОТО. Юный хавбек украинского происхождения тренируется с основой МЮ

Закери Бауманн принял участие в тренировке первой команды

Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Бокс | 28.03.2024, 08:30
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Другие виды | 28.03.2024, 07:00
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Будет большое наступление россии, ВСУ пока не готовы»
Война | 28.03.2024, 20:11
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Будет большое наступление россии, ВСУ пока не готовы»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Будет большое наступление россии, ВСУ пока не готовы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
26.03.2024, 23:29 8
Футбол
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
27.03.2024, 13:49 5
Футбол
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
26.03.2024, 23:38 250
Футбол
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
26.03.2024, 16:30 86
Футбол
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
27.03.2024, 15:54 1
Бокс
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
27.03.2024, 01:09 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем