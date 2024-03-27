Тренер Миная: «Мне сказали не брать Вакулу. Взял под свою ответственность»
Любенович решил рискнуть
Наставник аутсайдера УПЛ «Миная» Желько Любенович рассказал о том, что ему советовали не брать в команду хавбека Владислава Вакулу, который не мог закрепиться в «Шахтере», «Черноморце», «Полесье» и других командах из-за проблем с режимом.
«Многие мне советовали не брать Вакулу. Но когда мы в такой ситуации, что берем только игроков Первой лиги, а так появляется такой игрок, то я вообще не сомневался. Попросил руководство, чтобы его взяли под мою ответственность».
«Не думал о том, что будут проблемы, а думал о позитиве. Пока все получается. Я ему перед директором так и сказал: беру под свою ответственность», — рассказал Любенович.
Вакула успел провести за новую команду пять матчей.
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