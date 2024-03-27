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  4. Тренер Миная: «Мне сказали не брать Вакулу. Взял под свою ответственность»
Украина. Премьер лига
27 марта 2024, 18:53 |
509
0

Тренер Миная: «Мне сказали не брать Вакулу. Взял под свою ответственность»

Любенович решил рискнуть

27 марта 2024, 18:53 |
509
0
Тренер Миная: «Мне сказали не брать Вакулу. Взял под свою ответственность»
ФК Минай

Наставник аутсайдера УПЛ «Миная» Желько Любенович рассказал о том, что ему советовали не брать в команду хавбека Владислава Вакулу, который не мог закрепиться в «Шахтере», «Черноморце», «Полесье» и других командах из-за проблем с режимом.

«Многие мне советовали не брать Вакулу. Но когда мы в такой ситуации, что берем только игроков Первой лиги, а так появляется такой игрок, то я вообще не сомневался. Попросил руководство, чтобы его взяли под мою ответственность».

«Не думал о том, что будут проблемы, а думал о позитиве. Пока все получается. Я ему перед директором так и сказал: беру под свою ответственность», — рассказал Любенович.

Вакула успел провести за новую команду пять матчей.

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Желько Любенович Минай Владислав Вакула чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ТаТоТаке
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