Тренер Миная: «Мне сказали не брать Вакулу. Взял под свою ответственность»

Наставник аутсайдера УПЛ «Миная» Желько Любенович рассказал о том, что ему советовали не брать в команду хавбека Владислава Вакулу, который не мог закрепиться в «Шахтере», «Черноморце», «Полесье» и других командах из-за проблем с режимом.

«Многие мне советовали не брать Вакулу. Но когда мы в такой ситуации, что берем только игроков Первой лиги, а так появляется такой игрок, то я вообще не сомневался. Попросил руководство, чтобы его взяли под мою ответственность».

«Не думал о том, что будут проблемы, а думал о позитиве. Пока все получается. Я ему перед директором так и сказал: беру под свою ответственность», — рассказал Любенович.

Вакула успел провести за новую команду пять матчей.