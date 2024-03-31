Тухель оценил поражение Баварии от Боруссии Дортмунд

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поединок команды с дортмундской «Боруссией» (0:2) в 27-м туре чемпионата Германии.

«Мы крайне разочарованы своей игрой. Дух и страсть команды не ощущались на протяжении всего матча, а без них победу не одержишь. В целом, это была посредственная игра. Обе команды провели не лучший матч, но мы сделали недостаточно на поле, не хватало базовых вещей.

Также нам не повезло в ключевых моментах, когда Гарри [Кейн] упустил шанс на 26-й минуте, а Хуммельс сыграл рукой на ленточке», – заявил Тухель.

«Бавария» в таблице Бундеслиги занимает 2-е место, имея 60 очков. У «Боруссии» Дортмунд 53 пункта и 4-я позиция.

Ранее стало известно, сколько получит Тухель за расторжение контракта с «Баварией».