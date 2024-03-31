Тухель оценил поражение Баварии от Боруссии Дортмунд
Наставник мюнхенской команды – о фиаско в игре со «шмелями»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поединок команды с дортмундской «Боруссией» (0:2) в 27-м туре чемпионата Германии.
«Мы крайне разочарованы своей игрой. Дух и страсть команды не ощущались на протяжении всего матча, а без них победу не одержишь. В целом, это была посредственная игра. Обе команды провели не лучший матч, но мы сделали недостаточно на поле, не хватало базовых вещей.
Также нам не повезло в ключевых моментах, когда Гарри [Кейн] упустил шанс на 26-й минуте, а Хуммельс сыграл рукой на ленточке», – заявил Тухель.
«Бавария» в таблице Бундеслиги занимает 2-е место, имея 60 очков. У «Боруссии» Дортмунд 53 пункта и 4-я позиция.
Ранее стало известно, сколько получит Тухель за расторжение контракта с «Баварией».
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