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Германия
31 марта 2024, 10:23 | Обновлено 31 марта 2024, 10:30
612
1

Тухель оценил поражение Баварии от Боруссии Дортмунд

Наставник мюнхенской команды – о фиаско в игре со «шмелями»

31 марта 2024, 10:23 | Обновлено 31 марта 2024, 10:30
612
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Тухель оценил поражение Баварии от Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поединок команды с дортмундской «Боруссией» (0:2) в 27-м туре чемпионата Германии.

«Мы крайне разочарованы своей игрой. Дух и страсть команды не ощущались на протяжении всего матча, а без них победу не одержишь. В целом, это была посредственная игра. Обе команды провели не лучший матч, но мы сделали недостаточно на поле, не хватало базовых вещей.

Также нам не повезло в ключевых моментах, когда Гарри [Кейн] упустил шанс на 26-й минуте, а Хуммельс сыграл рукой на ленточке», – заявил Тухель.

«Бавария» в таблице Бундеслиги занимает 2-е место, имея 60 очков. У «Боруссии» Дортмунд 53 пункта и 4-я позиция.

Ранее стало известно, сколько получит Тухель за расторжение контракта с «Баварией».

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Томас Тухель Бавария Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Bayern & Germany
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