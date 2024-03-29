Стало известно, сколько получит Тухель за расторжение контракта с Баварией

В феврале 2024 года «Бавария» официально заявила, что 50-летний немецкий специалист Томас Тухель доработает до конца сезона 2023/24, после чего досрочно покинет пост главного тренера команды.

Контракт Тухеля с мюнхенцами был рассчитан до 30 июня 2025 года, однако в связи не с самыми удачными выступлениями клуба было принято решение о разрыве соглашение.

Как сообщает издание FCBinside со ссылкой на BILD, Тухель получит компенсацию от руководства «Баварии» в размере 10–12 миллионов евро.

Именно столько Томас заработал бы по контракту за следующую кампанию.

«Бавария» сейчас находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги с 60 очками. Мюнхенцы отстают от «Байера» на 10 пунктов. Команда Тухеля продолжает выступления в Лиге чемпионов, где сыграет 9 апреля первый матч 1/4 финала против «Арсенала».