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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 02:59 | Обновлено 31 марта 2024, 04:28
84
0

Олег ШАНДРУК: «Удаление всегда влияет на игру»

Тренер «Вереса» прокомментировал поражение от «Кривбасса»

31 марта 2024, 02:59 | Обновлено 31 марта 2024, 04:28
84
0
Олег ШАНДРУК: «Удаление всегда влияет на игру»
НК Верес. Олег Шандрук

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился впечатлениями от проигранного матча своей команды криворожскому «Кривбассу» (0:2).

«Удаление всегда влияет на игру. Особенно в матче с таким сильным соперником. Понимали, что нам придется терпеть. К сожалению, пропустили быстрый и досадный гол. Здесь хотел бы поддержать Александра Кучеренко. Он, по-моему, хороший матч провел, но забил в свои ворота. Возможно, если бы мы продержались в эти стартовые минуты пятнадцать второго тайма – возможно, могли бы надеяться на большее. К сожалению, пропустили.

Потом начали больше рисковать, больше прессинговали. Пытались спасти игру. Пропустили снова. Нужно посмотреть эпизод со вторым голом, но мне показалось, что за мгновение до гола был фол против Василия Курка.

Евгений Паст подскользнулся на выходе. У нас хорошее, но несколько специфическое поле. Все ребята играют на железных шипах, но все равно падают. В матче с «Колосом» такое же досадное падение было в эпизоде с пропущенным голом. Трудно что-либо комментировать здесь.

Относительно потери Марко Мрвальевича перед игрой с «Оболонью» – у нас достаточно большая обойма исполнителей. Есть кому готовиться и есть кому играть. Сейчас в команде хорошая конкуренция», – сказал Шандрук.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Кривбасс пресс-конференция Олег Шандрук
Источник ФК Верес
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