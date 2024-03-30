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  4. Забарный назвал лучшего защитника в мире. Что насчет нападающего?
Англия
30 марта 2024, 22:17 |
1424
0

Забарный назвал лучшего защитника в мире. Что насчет нападающего?

Украинский центрбек высоко оценил игру Вирджила ван Дейка

30 марта 2024, 22:17 |
1424
0
Забарный назвал лучшего защитника в мире. Что насчет нападающего?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Центрбек «Борнмута» Илья Забарный назвал лучшего защитника в мире и высоко оценил игру форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Ван Дейк – лучший, потому что он умеет выбирать позицию, разговаривать с партнерами по команде и обладает сильным менталитетом. Он лидер. В спорте, когда иногда все идет не так, как ты хочешь, нужно нажать на кнопку, проснуться, и в каждой команде есть такие игроки.

Эрлинг Холанд – хороший нападающий, один из лучших, и я понимаю, почему. Он быстрый, сильный, хорошо бьет и хорошо держит мяч. У него очень сложно отобрать мяч», – рассказал Забарный.

Напомним ранее сообщалось, что Илья Забарный может стать одноклубником Вирджила ван Дейка в «Ливерпуле».

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Вирджил ван Дейк Илья Забарный Эрлинг Холанд
Источник The Times
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