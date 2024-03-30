Забарный назвал лучшего защитника в мире. Что насчет нападающего?

Центрбек «Борнмута» Илья Забарный назвал лучшего защитника в мире и высоко оценил игру форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Ван Дейк – лучший, потому что он умеет выбирать позицию, разговаривать с партнерами по команде и обладает сильным менталитетом. Он лидер. В спорте, когда иногда все идет не так, как ты хочешь, нужно нажать на кнопку, проснуться, и в каждой команде есть такие игроки.

Эрлинг Холанд – хороший нападающий, один из лучших, и я понимаю, почему. Он быстрый, сильный, хорошо бьет и хорошо держит мяч. У него очень сложно отобрать мяч», – рассказал Забарный.

Напомним ранее сообщалось, что Илья Забарный может стать одноклубником Вирджила ван Дейка в «Ливерпуле».