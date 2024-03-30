Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Общая стоимость игроков украинской сборной – €354,50 млн, лидер – Англия (€1,47 млрд)
26 марта стали известны все участники чемпионата Европы 2024, который состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.
Сборная Украины благодаря победам над Боснией и Герцеговиной (2:1) и Исландией (2:1) в плей-офф также пробилась в финальную часть Евро-2024, став одной из 24 команд, которая выступит на соревнованиях.
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих национальных сборных, которые примут участия на ЧЕ.
Лидером является сборная Англии с общим ценником в €1,47 млрд. На 2-й строчке – Франция (€1,21 млрд), топ-3 замыкает Португалия – €1,06 млрд.
Общая стоимость подопечных Сергея Реброва составляет €354,50 млн, что позволяет «сине-желтым» расположиться на 10-й строчке этого рейтинга.
Украина сыграет в группе Е вместе с Бельгией, Словакией и Румынией. Бельгийцы практически на 200 млн евро дороже украинцев – €540,80 млн. «Красные дьяволы» – 8-е в рейтинге.
Что касается сборных Словакии (€126,50 млн) и Румынии (€95,83 млн), то они занимают последние места: 22-е и 24-е соответственно.
Топ-10 самых дорогих сборных Евро-2024:
- Англия – €1,47 млрд
- Франция – €1,21 млрд
- Португалия – €1,06 млрд
- Испания – €906,00 млн
- Италия – €757,00 млн
- Германия – €672,00 млн
- Нидерланды – €610,00 млн
- Бельгия – €540,80 млн
- Дания – €368,50 млн
- Украина – €354,50 млн
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