Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро

26 марта стали известны все участники чемпионата Европы 2024, который состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сборная Украины благодаря победам над Боснией и Герцеговиной (2:1) и Исландией (2:1) в плей-офф также пробилась в финальную часть Евро-2024, став одной из 24 команд, которая выступит на соревнованиях.

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих национальных сборных, которые примут участия на ЧЕ.

Лидером является сборная Англии с общим ценником в €1,47 млрд. На 2-й строчке – Франция (€1,21 млрд), топ-3 замыкает Португалия – €1,06 млрд.

Общая стоимость подопечных Сергея Реброва составляет €354,50 млн, что позволяет «сине-желтым» расположиться на 10-й строчке этого рейтинга.

Украина сыграет в группе Е вместе с Бельгией, Словакией и Румынией. Бельгийцы практически на 200 млн евро дороже украинцев – €540,80 млн. «Красные дьяволы» – 8-е в рейтинге.

Что касается сборных Словакии (€126,50 млн) и Румынии (€95,83 млн), то они занимают последние места: 22-е и 24-е соответственно.

Топ-10 самых дорогих сборных Евро-2024: