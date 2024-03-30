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  4. Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Чемпионат Европы
30 марта 2024, 16:05 |
659
2

Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро

Общая стоимость игроков украинской сборной – €354,50 млн, лидер – Англия (€1,47 млрд)

30 марта 2024, 16:05 |
659
2
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта стали известны все участники чемпионата Европы 2024, который состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сборная Украины благодаря победам над Боснией и Герцеговиной (2:1) и Исландией (2:1) в плей-офф также пробилась в финальную часть Евро-2024, став одной из 24 команд, которая выступит на соревнованиях.

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих национальных сборных, которые примут участия на ЧЕ.

Лидером является сборная Англии с общим ценником в €1,47 млрд. На 2-й строчке – Франция (€1,21 млрд), топ-3 замыкает Португалия – €1,06 млрд.

Общая стоимость подопечных Сергея Реброва составляет €354,50 млн, что позволяет «сине-желтым» расположиться на 10-й строчке этого рейтинга.

Украина сыграет в группе Е вместе с Бельгией, Словакией и Румынией. Бельгийцы практически на 200 млн евро дороже украинцев – €540,80 млн. «Красные дьяволы» – 8-е в рейтинге.

Что касается сборных Словакии (€126,50 млн) и Румынии (€95,83 млн), то они занимают последние места: 22-е и 24-е соответственно.

Топ-10 самых дорогих сборных Евро-2024:

  1. Англия – €1,47 млрд
  2. Франция – €1,21 млрд
  3. Португалия – €1,06 млрд
  4. Испания – €906,00 млн
  5. Италия – €757,00 млн
  6. Германия – €672,00 млн
  7. Нидерланды – €610,00 млн
  8. Бельгия – €540,80 млн
  9. Дания – €368,50 млн
  10. Украина – €354,50 млн

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Источник Sport.ua
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Nordenus
Ого как мы высоко! Словаки и румыны в самом низу
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Gargantua
кроме Дании впереди нас только топы
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