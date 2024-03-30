Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валенсия – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Валенсия
30.03.2024 19:30 - : -
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 марта 2024, 12:33 | Обновлено 30 марта 2024, 13:12
37
0

Валенсия – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 30 марта в 19:30 по Киеву

30 марта 2024, 12:33 | Обновлено 30 марта 2024, 13:12
37
0
Валенсия – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Валенсия. Роман Яремчук

30 марта на «Месталье» пройдет матч 30-го тура Примеры, в котором «Валенсия» встретится с «Мальоркой». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Валенсия

Команда была на своем пике в то время, когда Бараха рубился в центре поля в ее футболке. Сейчас же Рубен приносит пользу в новом амплуа, уже как тренер лос чес. Он, возглавив кризисный коллектив в разгар прошлого сезона, помог избежать вылета, что уже было непросто. А сейчас под его руководством летучие мыши вполне серьезно претендуют на еврокубки! Они даже у мадридского Реала очки отбирали, сыграв 2-2 на этом же стадионе, после чего обыграли Хетафе. Потом, правда, была поездка к Вильярреалу и пусть и минимальное, но поражение. В итоге сейчас клуб идет 8-м, набрав ровно 40 очков, на 2 меньше, чем у Бетиса. Но не забываем, что есть еще игра в запасе - из-за пожара в городе зимой переносили домашний поединок с Гранадой, где понятно на что будут претендовать хозяева.

Мальорка

Клуб сейчас думает о следующей субботе, 6-го апреля. Тогда в Испании разыграют очередной трофей, в виде кубка. И именно бермельонес, по пенальти выбив Реал Сосьедад в 1/2, станут оппонентом для Атлетика. Конечно, они будут андердогом, но со вполне рабочими шансами на успех - все-таки баски, даже сейчас, футбольным грандом не считаются. Понятно, что шествие в Копе дель Рей отбирало немало сил и сказывалось на результатах в Примере. Те явно ухудшились по сравнению с прошлым сезоном. Но все-таки, выиграв половину из шести последних туров, и набрав в них 10 очков, подопечные Хавьера Агирре создали себе комфортный задел перед аутсайдерами этой темпорады: лучший из них, Кадис, отстает на 8 баллов. Так что можно сосредоточиться пока только на кубковом финале.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне бермельонес выиграли оба поединка. А вот в нынешнем лос чес на выезде взяли ничью 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены, что Бараха с подопечными воспользуются ситуацией. Они обязаны дома обыграть немотивированного соперника (коэффициент - 1,909).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Барселона – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Круз против Ромеро – сплошная интрига. Победить может любой
Валенсия Мальорка Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Роман Яремчук
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой
Футбол | 29 марта 2024, 20:40 0
ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой
ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой

Даже если продадут, то за большие деньги

Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
Футбол | 30 марта 2024, 05:50 12
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА

В рейтинг-листе сине-желтые опередят Южную Корею и Австралию

Стало известно, где сборная Украины сыграет товарищеский матч против Польши
Футбол | 30.03.2024, 11:59
Стало известно, где сборная Украины сыграет товарищеский матч против Польши
Стало известно, где сборная Украины сыграет товарищеский матч против Польши
Бавария – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 30.03.2024, 12:14
Бавария – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бавария – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
Футбол | 29.03.2024, 21:10
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
29.03.2024, 05:29
Футбол
Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна
Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна
28.03.2024, 14:38 9
Футбол
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
28.03.2024, 17:15
Футбол
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
28.03.2024, 13:06 16
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
28.03.2024, 13:29
Футбол
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
28.03.2024, 20:43 4
Биатлон
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
28.03.2024, 23:46 1
Теннис
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
29.03.2024, 04:39 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем