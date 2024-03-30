30 марта на «Месталье» пройдет матч 30-го тура Примеры, в котором «Валенсия» встретится с «Мальоркой». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Валенсия

Команда была на своем пике в то время, когда Бараха рубился в центре поля в ее футболке. Сейчас же Рубен приносит пользу в новом амплуа, уже как тренер лос чес. Он, возглавив кризисный коллектив в разгар прошлого сезона, помог избежать вылета, что уже было непросто. А сейчас под его руководством летучие мыши вполне серьезно претендуют на еврокубки! Они даже у мадридского Реала очки отбирали, сыграв 2-2 на этом же стадионе, после чего обыграли Хетафе. Потом, правда, была поездка к Вильярреалу и пусть и минимальное, но поражение. В итоге сейчас клуб идет 8-м, набрав ровно 40 очков, на 2 меньше, чем у Бетиса. Но не забываем, что есть еще игра в запасе - из-за пожара в городе зимой переносили домашний поединок с Гранадой, где понятно на что будут претендовать хозяева.

Мальорка

Клуб сейчас думает о следующей субботе, 6-го апреля. Тогда в Испании разыграют очередной трофей, в виде кубка. И именно бермельонес, по пенальти выбив Реал Сосьедад в 1/2, станут оппонентом для Атлетика. Конечно, они будут андердогом, но со вполне рабочими шансами на успех - все-таки баски, даже сейчас, футбольным грандом не считаются. Понятно, что шествие в Копе дель Рей отбирало немало сил и сказывалось на результатах в Примере. Те явно ухудшились по сравнению с прошлым сезоном. Но все-таки, выиграв половину из шести последних туров, и набрав в них 10 очков, подопечные Хавьера Агирре создали себе комфортный задел перед аутсайдерами этой темпорады: лучший из них, Кадис, отстает на 8 баллов. Так что можно сосредоточиться пока только на кубковом финале.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне бермельонес выиграли оба поединка. А вот в нынешнем лос чес на выезде взяли ничью 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены, что Бараха с подопечными воспользуются ситуацией. Они обязаны дома обыграть немотивированного соперника (коэффициент - 1,909).