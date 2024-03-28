Испания28 марта 2024, 21:07 |
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Валенсия – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 марта в 19:30 поединок 30-го тура испанской Ла Лиги
28 марта 2024, 21:07 |
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В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Мальорка».
Игра пройдет на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Валенсия – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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