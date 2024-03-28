В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Мальорка».

Игра пройдет на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Валенсия – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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