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Чемпионат Испании
Валенсия
30.03.2024 19:30 - : -
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 марта 2024, 21:07 |
32
0

Валенсия – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 марта в 19:30 поединок 30-го тура испанской Ла Лиги

28 марта 2024, 21:07 |
32
0
Валенсия – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Мальорка».

Игра пройдет на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Валенсия – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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