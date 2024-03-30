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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
30.03.2024 17:00 - : -
Лутон Таун
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Англия
30 марта 2024, 12:06 | Обновлено 30 марта 2024, 12:20
51
0

Тоттенхэм – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 30 марта в 17:00 по Киеву

30 марта 2024, 12:06 | Обновлено 30 марта 2024, 12:20
51
0
Тоттенхэм – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Тоттенхэм. Сон Хын Мин

30 марта на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 30-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Лутоном». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Команда подходит к финишной прямой этого сезона, заслужив за прошлый его отрезок твердую четверку. Выступление нельзя назвать феерическим, и пока что задача не выполнена - а ее могли ставить только в виде возвращения в топ-4, то есть в Лигу чемпионов. Но, с другой стороны, Постекоглу принимал клуб, вообще не пробившийся в еврокубки, из которого как раз уходил многолетний лидер, Кейн. И сейчас получается удерживаться практические наравне с сенсацией сезона, Астон Виллой. Да, именно та пока замыкает квартет, имея +3. Но оппонент из Бирмингема и сыграл на 1 матч больше, кроме того, не забываем, что он был обыгран шпорами в недавнем очном поединке 4:0... А потом Сон и компания получили 3 безответных гола от Фулхэма, напомнив о своей нестабильности.

Лутон

Клуб может считать себя везунчиком. Ему создали буквально все условия для выживания в Премьер-Лиге. Тут и ужасная форма пары других, явно более опытных новичков, что обосновались на дне таблицы. И штрафы для середняков: у Эвертона отняли 10 очков (правда, теперь только -6), у Ноттингем Форест, уже в марте - 4. Но даже в таких условиях дебютант может не справиться. Да, от скромнейших шляпников ждали меньшего, где-то на уровне того, что демонстрирует нынешний Шеффилд Юнайтед. Но все-таки 22 очка после 29 матчей - маловато, и лесники, которых искусственно оставили за спиной, могут обойти уже в нынешнем туре. Хотя пара ничьих в трех крайних поединках, с Кристал Пэлас и как раз Форест, дают повод для оптимизма.

Статистика личных встреч

Хотспурс никогда не проигрывал этому сопернику. В конце 80-х - начале 90-х было 2 их победы при 4 ничьих, в октябре гол ван де Вена позволил в меньшинстве выиграть на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что подопечные Постекоглу легко победят. Дома с аутсайдером претендент на топ-4 должен выиграть при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,66).

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Источник Sport.ua
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