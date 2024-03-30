Стало известно, где сборная Украины сыграет товарищеский матч против Польши
Матч состоится 7 июня в Варшаве
Перед стартом Евро-2024 сборная Украины по футболу проведет три товарищеских встречи – с Германией (3 июня), с Польшей (7 июня) и с Молдовой (11 июня).
Наставник сборной Польши Михал Пробеж сообщил, что матч с сине-желтыми состоится в Варшаве на стадионе «Народовый», который вмещает ориентировочно 58 500 зрителей. Поляки там проведут два подряд товарищеских матча. Еще один – против сборной Турции 10 июня.
Ранее стало известно, что сборная Украины поднимется в рейтинге ФИФА и будет занимать 22 место, а национальная команда Польши – 28 место.
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