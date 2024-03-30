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Сборная УКРАИНЫ
30 марта 2024, 11:59 |
1507
4

Стало известно, где сборная Украины сыграет товарищеский матч против Польши

Матч состоится 7 июня в Варшаве

30 марта 2024, 11:59 |
1507
4
Стало известно, где сборная Украины сыграет товарищеский матч против Польши
УАФ

Перед стартом Евро-2024 сборная Украины по футболу проведет три товарищеских встречи – с Германией (3 июня), с Польшей (7 июня) и с Молдовой (11 июня).

Наставник сборной Польши Михал Пробеж сообщил, что матч с сине-желтыми состоится в Варшаве на стадионе «Народовый», который вмещает ориентировочно 58 500 зрителей. Поляки там проведут два подряд товарищеских матча. Еще один – против сборной Турции 10 июня.

Ранее стало известно, что сборная Украины поднимется в рейтинге ФИФА и будет занимать 22 место, а национальная команда Польши – 28 место.

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Boodya
Головне зерно в кишенях не везти, бо не пропустять 
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+2
Max-Morlock
С Польшей надо играть в Кишинёве,  а с Молдовой - в Варшаве.
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0
Ярослав 999
навіщо проводити товариські матчі перед Євро,нехай бог ще хтось травмується
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0
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