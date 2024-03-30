Винисиус Жуниор признан игроком месяца в Ла Лиге

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге по итогам марта.

В борьбе за награду бразилец опередил Роберта Левандовски («Барселона»), Браиса Мендеса («Реал Сосьедад»), Александра Серлота («Вильярреал») и Горку Гурусету («Атлетик»).

Отметим, что в первом месяца весны Винисиус провел в чемпионате Испании три матча, в которых забил пять мячей. Дважды бразилец поразил ворота «Валенсии», дважды — «Осасуны», а еще раз отличился в игре против «Сельты».

Ранее Винисиус Жуниор расплакался на пресс-конференции из-за вопроса о расизме, после чего нарвался на жесткую критику со стороны легендарного вратаря.