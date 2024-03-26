Легендарный вратарь нецензурно отреагировал на слезы Винисиуса о расизме

Бывший вратарь сборной Парагвая, легендарный голкипер-бомбардир Хосе Луис Чилаверт раскритиковал нападающего «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора за излишнюю сентиментальность.

Напомним, накануне Винисиус Жуниор расплакался на пресс-конференции после вопросов о расизме.

«Хлеба и зрелищ! А сам первым оскорбляет и атакует соперников. Не будь п*д*ком, футбол для мужчин», — прокомментировал Чилаверт под видео, на котором расплакался Винисиус, размещенным в соцсети X (бывший Twitter).