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26 марта 2024, 14:43 |
988
0

Легендарный вратарь нецензурно отреагировал на слезы Винисиуса о расизме

Хосе Луис Чилаверт не подбирал слов

26 марта 2024, 14:43 |
988
0
Легендарный вратарь нецензурно отреагировал на слезы Винисиуса о расизме
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бывший вратарь сборной Парагвая, легендарный голкипер-бомбардир Хосе Луис Чилаверт раскритиковал нападающего «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора за излишнюю сентиментальность.

Напомним, накануне Винисиус Жуниор расплакался на пресс-конференции после вопросов о расизме.

«Хлеба и зрелищ! А сам первым оскорбляет и атакует соперников. Не будь п*д*ком, футбол для мужчин», — прокомментировал Чилаверт под видео, на котором расплакался Винисиус, размещенным в соцсети X (бывший Twitter).

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Винисиус Жуниор Хосе Луис Чилаверт расизм
Источник Twitter
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