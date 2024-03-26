Легендарный вратарь нецензурно отреагировал на слезы Винисиуса о расизме
Хосе Луис Чилаверт не подбирал слов
Бывший вратарь сборной Парагвая, легендарный голкипер-бомбардир Хосе Луис Чилаверт раскритиковал нападающего «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора за излишнюю сентиментальность.
Напомним, накануне Винисиус Жуниор расплакался на пресс-конференции после вопросов о расизме.
«Хлеба и зрелищ! А сам первым оскорбляет и атакует соперников. Не будь п*д*ком, футбол для мужчин», — прокомментировал Чилаверт под видео, на котором расплакался Винисиус, размещенным в соцсети X (бывший Twitter).
Vinicius se emocionó al responder una pregunta sobre el racismo. "Solo quiero jugar al fútbol y nunca ver sufrir a las personas negras".pic.twitter.com/oOjEBf9h6n— VarskySports (@VarskySports) March 25, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер оценил решающий поединок за выход на чемпионат Европы
Сине-желтых ожидает финал за путевку на Евро-2024 с командой Исландии