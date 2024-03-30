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Чемпионат Португалии
Жил Висенте
29.03.2024 17:30 – FT 1 : 2
Фамаликау
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Португалия
30 марта 2024, 01:27 | Обновлено 30 марта 2024, 02:10
46
0

Спортинг обыграл Эштрелу Амадору и вернул себе лидерство в Португалии

Ранее «Бенфика» выиграли домашний матч у команды «Шавеш»

30 марта 2024, 01:27 | Обновлено 30 марта 2024, 02:10
46
0
Спортинг обыграл Эштрелу Амадору и вернул себе лидерство в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 марта в 27-м туре чемпионата Португалии «Спортинг» из Лиссабона в гостях обыграл команду «Эштрела Амадора» (2:1).

Ранее «Бенфика» выиграла домашний матч у команды «Шавеш» (1:0), а украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл сухой поединок за Орлов.

«Спортинг» набрал 68 баллов и вернул себе лидерство, опередив «Бенфику» (67 очков). «Порту» идет 3-м, набрав 58 пунктов.

Чемпионат Португалии. 27-й тур, 29 марта

Эштрела Амадора – Спортинг Лиссабон – 1:2

Голы: Букка, 16 – Паулинью, 23, Нуну Сантуш, 40

Жил Висенте – Фамаликау – 1:2

Голы: Мурилло, 72 – Кадис, 45+4, Шикинью, 67

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 26 22 2 2 77 - 26 68
2 Бенфика 27 21 4 2 61 - 21 67
3 Порту 26 18 4 4 50 - 18 58
4 Брага 26 16 5 5 55 - 34 53
5 Витория Гимараеш 26 15 5 6 41 - 27 50
6 Морейренсе 26 12 6 8 28 - 27 42
7 Арока 26 10 4 12 43 - 37 34
8 Фамаликау 26 7 10 9 26 - 31 31
9 Жил Висенте 27 7 7 13 36 - 41 28
10 Боавишта 26 7 7 12 33 - 51 28
11 Каза Пия 26 7 6 13 23 - 39 27
12 Фаренсе 26 7 6 13 34 - 38 27
13 Эштрела Амадора 27 6 8 13 27 - 41 26
14 Эшторил 26 7 4 15 42 - 49 25
15 Риу Аве 26 4 13 9 26 - 35 25
16 Портимоненсе 26 6 5 15 24 - 53 23
17 Визела 26 4 9 13 26 - 52 21
18 Шавеш 27 4 7 16 25 - 57 19
Полная таблица

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Мурило (Жил Висенте).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Чикиньо (Фамаликау).
45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Джондер Кадис (Фамаликау).
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Источник Sport.ua
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