Спортинг обыграл Эштрелу Амадору и вернул себе лидерство в Португалии

Вечером 29 марта в 27-м туре чемпионата Португалии «Спортинг» из Лиссабона в гостях обыграл команду «Эштрела Амадора» (2:1).

Ранее «Бенфика» выиграла домашний матч у команды «Шавеш» (1:0), а украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл сухой поединок за Орлов.

«Спортинг» набрал 68 баллов и вернул себе лидерство, опередив «Бенфику» (67 очков). «Порту» идет 3-м, набрав 58 пунктов.

Чемпионат Португалии. 27-й тур, 29 марта

Эштрела Амадора – Спортинг Лиссабон – 1:2

Голы: Букка, 16 – Паулинью, 23, Нуну Сантуш, 40

Жил Висенте – Фамаликау – 1:2

Голы: Мурилло, 72 – Кадис, 45+4, Шикинью, 67

Турнирная таблица