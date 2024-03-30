Спортинг обыграл Эштрелу Амадору и вернул себе лидерство в Португалии
Ранее «Бенфика» выиграли домашний матч у команды «Шавеш»
Вечером 29 марта в 27-м туре чемпионата Португалии «Спортинг» из Лиссабона в гостях обыграл команду «Эштрела Амадора» (2:1).
Ранее «Бенфика» выиграла домашний матч у команды «Шавеш» (1:0), а украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл сухой поединок за Орлов.
«Спортинг» набрал 68 баллов и вернул себе лидерство, опередив «Бенфику» (67 очков). «Порту» идет 3-м, набрав 58 пунктов.
Чемпионат Португалии. 27-й тур, 29 марта
Эштрела Амадора – Спортинг Лиссабон – 1:2
Голы: Букка, 16 – Паулинью, 23, Нуну Сантуш, 40
Жил Висенте – Фамаликау – 1:2
Голы: Мурилло, 72 – Кадис, 45+4, Шикинью, 67
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|26
|22
|2
|2
|77 - 26
|68
|2
|Бенфика
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|3
|Порту
|26
|18
|4
|4
|50 - 18
|58
|4
|Брага
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5
|Витория Гимараеш
|26
|15
|5
|6
|41 - 27
|50
|6
|Морейренсе
|26
|12
|6
|8
|28 - 27
|42
|7
|Арока
|26
|10
|4
|12
|43 - 37
|34
|8
|Фамаликау
|26
|7
|10
|9
|26 - 31
|31
|9
|Жил Висенте
|27
|7
|7
|13
|36 - 41
|28
|10
|Боавишта
|26
|7
|7
|12
|33 - 51
|28
|11
|Каза Пия
|26
|7
|6
|13
|23 - 39
|27
|12
|Фаренсе
|26
|7
|6
|13
|34 - 38
|27
|13
|Эштрела Амадора
|27
|6
|8
|13
|27 - 41
|26
|14
|Эшторил
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|15
|Риу Аве
|26
|4
|13
|9
|26 - 35
|25
|16
|Портимоненсе
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17
|Визела
|26
|4
|9
|13
|26 - 52
|21
|18
|Шавеш
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
События матча
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