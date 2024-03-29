Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Димитров раскрыл секрет победы над Алькарасом
ATP
29 марта 2024, 20:48 | Обновлено 29 марта 2024, 20:55
148
0

Димитров раскрыл секрет победы над Алькарасом

Григор в тяжелые моменты был хладнокровен

29 марта 2024, 20:48 | Обновлено 29 марта 2024, 20:55
148
0
Димитров раскрыл секрет победы над Алькарасом
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал неожиданную победу над Карлосом Алькарасом в 1/4 финала Мастерса в Майами – 6:4, 6:2.

– Карлос сказал, что ты сыграл на 10 из 10, что ты сыграл идеально. Он также сказал, что сам сыграл хорошо. Чувствовал ли ты это?
– Конечно, когда выигрываешь такой матч, то можешь так сказать. Я всегда называю Карлоса фейерверком. Он потрясающий. Мне нравится наблюдать за его игрой. Честно говоря, я люблю смотреть, как он играет, люблю тренироваться с ним, соревноваться с ним.

Я на 12 лет старше его. Честно говоря, мне очень весело бросать вызов самому себе. Это отличная возможность для меня.

В игре против него нельзя позволить ему атаковать. Я думаю, мы видели, что произошло, даже когда я вел с брейком во втором сете, когда он сделал брейк. Это были сразу четыре форхенда. Я абсолютно ничего не мог сделать.

Мог ли я разозлиться? Да, мог. Но у меня не было причин для того, чтобы расслабляться. Я просто должен был сохранять терпение.

Я понимал, что происходит, как это происходит, и знал, что если бы у меня был еще один шанс и возможность, я мог бы действительно вмешаться, и это дало бы мне еще одну возможность. Именно это и произошло, я думаю, в последнем гейме. Я не отступал. Я продолжал верить в свою игру, а исполнение было очень хорошим, – сказал Димитров.

По теме:
Даниил Медведев – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Григор Димитров – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Майк Тайсон посетил Мастерс в Майами, увидев поражение Алькараса
Григор Димитров ATP Майами Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
Футбол | 29 марта 2024, 12:46 11
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса

Фемис Сагиров поделился интересной историей многолетней давности

От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
Футбол | 29 марта 2024, 11:11 0
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины

Сам Семен Альтман, к счастью, не пострадал

Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
Теннис | 28.03.2024, 17:11
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
ФОТО. Украинский нападающий тренируется с основой Байера
Футбол | 29.03.2024, 13:49
ФОТО. Украинский нападающий тренируется с основой Байера
ФОТО. Украинский нападающий тренируется с основой Байера
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Теннис | 28.03.2024, 23:46
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
29.03.2024, 10:59 2
Футбол
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
28.03.2024, 07:20 4
Теннис
Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами
Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами
29.03.2024, 02:59 2
Теннис
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
28.03.2024, 20:43 4
Биатлон
Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро
Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро
29.03.2024, 05:47 1
Футбол
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
28.03.2024, 13:56 19
Футбол
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
28.03.2024, 17:15
Футбол
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
29.03.2024, 05:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем