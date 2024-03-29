Димитров раскрыл секрет победы над Алькарасом

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал неожиданную победу над Карлосом Алькарасом в 1/4 финала Мастерса в Майами – 6:4, 6:2.

– Карлос сказал, что ты сыграл на 10 из 10, что ты сыграл идеально. Он также сказал, что сам сыграл хорошо. Чувствовал ли ты это?

– Конечно, когда выигрываешь такой матч, то можешь так сказать. Я всегда называю Карлоса фейерверком. Он потрясающий. Мне нравится наблюдать за его игрой. Честно говоря, я люблю смотреть, как он играет, люблю тренироваться с ним, соревноваться с ним.

Я на 12 лет старше его. Честно говоря, мне очень весело бросать вызов самому себе. Это отличная возможность для меня.

В игре против него нельзя позволить ему атаковать. Я думаю, мы видели, что произошло, даже когда я вел с брейком во втором сете, когда он сделал брейк. Это были сразу четыре форхенда. Я абсолютно ничего не мог сделать.

Мог ли я разозлиться? Да, мог. Но у меня не было причин для того, чтобы расслабляться. Я просто должен был сохранять терпение.

Я понимал, что происходит, как это происходит, и знал, что если бы у меня был еще один шанс и возможность, я мог бы действительно вмешаться, и это дало бы мне еще одну возможность. Именно это и произошло, я думаю, в последнем гейме. Я не отступал. Я продолжал верить в свою игру, а исполнение было очень хорошим, – сказал Димитров.