ФОТО. Майк Тайсон посетил Мастерс в Майами, увидев поражение Алькараса

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон посетил турнир серии Мастерс в Майами.

Железный Майк посмотрел четвертьфинал между Григором Димитровым и Карлосом Алькарасом, в котором победу праздновал болгарский теннисист (6:4, 6:2).

Отметим, что 16-летняя дочь Тайсона Милан занимается теннисом. В прошлом году Майк был замечен на матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором играли Карлос Алькарас и Новак Джокович.