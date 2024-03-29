ATP29 марта 2024, 17:07 |
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ФОТО. Майк Тайсон посетил Мастерс в Майами, увидев поражение Алькараса
Железный Майк посмотрел четвертьфинальный поединок
29 марта 2024, 17:07 |
413
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон посетил турнир серии Мастерс в Майами.
Железный Майк посмотрел четвертьфинал между Григором Димитровым и Карлосом Алькарасом, в котором победу праздновал болгарский теннисист (6:4, 6:2).
Отметим, что 16-летняя дочь Тайсона Милан занимается теннисом. В прошлом году Майк был замечен на матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором играли Карлос Алькарас и Новак Джокович.
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