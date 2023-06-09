Ролан Гаррос09 июня 2023, 18:15 | Обновлено 09 июня 2023, 18:26
264
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ФОТО. Майк Тайсон посетил полуфинал Ролан Гаррос Алькарас – Джокович
Дочь легендарного боксера занимается теннисом
09 июня 2023, 18:15 | Обновлено 09 июня 2023, 18:26
264
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9 июня проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором играют Карлос Алькарас из Испании (№1 ATP) и Новак Джокович из Сербии (№3 ATP).
Любопытно, что матч посетил легендарный боксре, бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона Майк Тайсон.
Отметим, что 14-летняя дочь Тайсона Милан занимается теннисом.
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