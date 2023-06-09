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  4. ФОТО. Майк Тайсон посетил полуфинал Ролан Гаррос Алькарас – Джокович
Ролан Гаррос
09 июня 2023, 18:15 | Обновлено 09 июня 2023, 18:26
264
1

ФОТО. Майк Тайсон посетил полуфинал Ролан Гаррос Алькарас – Джокович

Дочь легендарного боксера занимается теннисом

09 июня 2023, 18:15 | Обновлено 09 июня 2023, 18:26
264
1
ФОТО. Майк Тайсон посетил полуфинал Ролан Гаррос Алькарас – Джокович
Roland Garros. Майк Тайсон

9 июня проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором играют Карлос Алькарас из Испании (№1 ATP) и Новак Джокович из Сербии (№3 ATP).

Любопытно, что матч посетил легендарный боксре, бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона Майк Тайсон.

Отметим, что 14-летняя дочь Тайсона Милан занимается теннисом.

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Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Ролан Гаррос 2023 Майк Тайсон фото
Источник Sport.ua
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8number
А хто це справа від нього ?
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