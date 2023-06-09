ФОТО. Майк Тайсон посетил полуфинал Ролан Гаррос Алькарас – Джокович

9 июня проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором играют Карлос Алькарас из Испании (№1 ATP) и Новак Джокович из Сербии (№3 ATP).

Любопытно, что матч посетил легендарный боксре, бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона Майк Тайсон.

Отметим, что 14-летняя дочь Тайсона Милан занимается теннисом.