Джокович высказался о своем возможном новом тренере

Сербский теннисист Новак Джокович, который возглавляет мировой рейтинг, высказался о прекращении сотрудничества с тренером Гораном Иванишевичем, а также рассказал о планах относительного нового наставника.

«Прежде всего, Горан – мой друг на всю жизнь, мой и моей семьи. Иванишевич для меня дорогой человек. Окончание нашего профессионального сотрудничества не означает, что наша дружба прекращается. Наше расставание было позитивным, настолько позитивным, насколько это вообще возможно. Мы подошли к моменту, когда наше сотрудничество исчерпало себя.

У меня до сих пор нет чёткого представления о том, кто будет новым тренером, и будет ли он вообще. Тренеры у меня были с детства, сейчас я стараюсь опираться на свои ощущения и самостоятельно решать, что мне нужно, что для меня комфортнее. Если кто-то присоединится к команде, об этом будет сообщено», – заявил Джокович.

Ранее легендарный Энди Роддик оценил решение Джоковича сменить тренера.