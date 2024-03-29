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ATP
29 марта 2024, 10:07 | Обновлено 29 марта 2024, 10:08
107
1

Джокович высказался о своем возможном новом тренере

Серб не так давно попрощался с наставником

29 марта 2024, 10:07 | Обновлено 29 марта 2024, 10:08
107
1
Джокович высказался о своем возможном новом тренере
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович, который возглавляет мировой рейтинг, высказался о прекращении сотрудничества с тренером Гораном Иванишевичем, а также рассказал о планах относительного нового наставника.

«Прежде всего, Горан – мой друг на всю жизнь, мой и моей семьи. Иванишевич для меня дорогой человек. Окончание нашего профессионального сотрудничества не означает, что наша дружба прекращается. Наше расставание было позитивным, настолько позитивным, насколько это вообще возможно. Мы подошли к моменту, когда наше сотрудничество исчерпало себя.

У меня до сих пор нет чёткого представления о том, кто будет новым тренером, и будет ли он вообще. Тренеры у меня были с детства, сейчас я стараюсь опираться на свои ощущения и самостоятельно решать, что мне нужно, что для меня комфортнее. Если кто-то присоединится к команде, об этом будет сообщено», – заявил Джокович.

Ранее легендарный Энди Роддик оценил решение Джоковича сменить тренера.

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Новак Джокович Горан Иванишевич
Источник Tennis Majors
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Al1l
Серб ? Та це ж покидькі що підтримують росію ?
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