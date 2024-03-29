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Чемпионат Украины
Чайка
29.03.2024 13:00 - : -
Звягель
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Украина. Вторая лига
29 марта 2024, 11:45 | Обновлено 29 марта 2024, 11:46
44
0

Чайка – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 марта в 13:00 видеотрансляцию матча Второй лиги

29 марта 2024, 11:45 | Обновлено 29 марта 2024, 11:46
44
0
Чайка – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 марта продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Вторая лига. 21-й тур, 29 марта

  • 13:00. Чайка – Звягель

Турнирная таблица

Чайка – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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