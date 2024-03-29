Вторая лига. Чайка и Звягель сильнейшего не обнаружили

Сегодня, 29 марта 2024 года, состоялся матч 21-го тура Второй лиги между «Чайкой» и «Звягелем». Поединок завершился со счетом 2:2.

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Команды дважды обменивались голами в течение 5 минут. Сначала на гол Гуськова из «Чайки» (23 минута) ответил Андрущенко (26 мин.), а затем на забитый мяч нападающего «Звягеля» Кисленко (74 мин.) ответил Дубилей (79 мин.).

Вторая лига. 21-й тур. 29 марта

Чайка – Звягель – 2:2

Голы: Гуськов, 23, Дубилей, 79 – Андрущенко, 26, Кисленко, 74