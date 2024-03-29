Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. Чайка и Звягель сильнейшего не обнаружили
Чемпионат Украины
Чайка
29.03.2024 13:20 – FT 2 : 2
Звягель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
29 марта 2024, 17:26 | Обновлено 29 марта 2024, 18:54
147
0

Вторая лига. Чайка и Звягель сильнейшего не обнаружили

Матч между лидерами чемпионата закончился со счетом 2:2

29 марта 2024, 17:26 | Обновлено 29 марта 2024, 18:54
147
0
Вторая лига. Чайка и Звягель сильнейшего не обнаружили
ФК Звягель

Сегодня, 29 марта 2024 года, состоялся матч 21-го тура Второй лиги между «Чайкой» и «Звягелем». Поединок завершился со счетом 2:2.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды дважды обменивались голами в течение 5 минут. Сначала на гол Гуськова из «Чайки» (23 минута) ответил Андрущенко (26 мин.), а затем на забитый мяч нападающего «Звягеля» Кисленко (74 мин.) ответил Дубилей (79 мин.).

Вторая лига. 21-й тур. 29 марта

Чайка – Звягель – 2:2

Голы: Гуськов, 23, Дубилей, 79 – Андрущенко, 26, Кисленко, 74

По теме:
Оболонь – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Первая лига. Очередная победа Карпат и разгром Левого берега
БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «У Вереса всегда горячая поддержка со стороны болельщиков»
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Чайка Петропавловская Борщаговка Звягель Сергей Кисленко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
Футбол | 29 марта 2024, 10:59 2
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших

Сами «желто-синие» опережают в рейтинге и Словакию, и Румынию

Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Бокс | 29 марта 2024, 01:57 0
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду

Карл Фроч прокомментировал поведение Тайсона перед боем против Александра Усика

«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
Теннис | 29.03.2024, 04:39
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
Источник: Баранка сегодня покинет УАФ
Футбол | 29.03.2024, 11:38
Источник: Баранка сегодня покинет УАФ
Источник: Баранка сегодня покинет УАФ
АЛЬТМАН: «Во время ракетного удара я был в комнате»
Футбол | 29.03.2024, 15:23
АЛЬТМАН: «Во время ракетного удара я был в комнате»
АЛЬТМАН: «Во время ракетного удара я был в комнате»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
28.03.2024, 07:00 1
Другие виды
Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами
Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами
29.03.2024, 02:59 2
Теннис
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
28.03.2024, 13:56 19
Футбол
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
28.03.2024, 17:15
Футбол
Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро
Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро
29.03.2024, 05:47 1
Футбол
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
29.03.2024, 05:29
Футбол
Бой Тайсона с блогером могут отменить, если Майк не пройдет необычный тест
Бой Тайсона с блогером могут отменить, если Майк не пройдет необычный тест
29.03.2024, 05:09
Бокс
Мудрик рассказал, какую установку дал Ребров в перерыве матча с Исландией
Мудрик рассказал, какую установку дал Ребров в перерыве матча с Исландией
27.03.2024, 18:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем