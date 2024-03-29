Франческо АЧЕРБИ: «Меня будто бы выпустили после 10 лет войны»

Центральный защитник «Интера» Франческо Ачерби прокомментировал решение суда оправдать его по делу о расизме в отношении Жуана Жезуса из «Наполи»:

«Я никогда не был расистом, ничего не имею против Хуана Хесуса, мне его тоже жаль. Но нельзя называть кого-то расистом из-за неправильно понятого слова в пылу игры. И нельзя продолжать это делать даже после того, как меня оправдали. После того как меня оправдали, мои близкие отреагировали так, будто меня выпустили после десяти лет тюрьмы».

Ранее сам Жезус прокомментировал решение суда.