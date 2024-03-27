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  4. Жуан ЖЕЗУС: «Ачерби начал менять свою версию событий»
Италия
27 марта 2024, 20:58 |
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Жуан ЖЕЗУС: «Ачерби начал менять свою версию событий»

Защитник «Наполи» – об оправдании Франческо Ачерби

27 марта 2024, 20:58 |
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Жуан ЖЕЗУС: «Ачерби начал менять свою версию событий»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жуан Жезус

Защитник «Наполи» Жуан Жезус прокомментировал решение суда оправдать игрока «Интера» Франческо Ачерби по делу о, как утверждает Жезус, расистских оскорблениях в своей адрес:

«Я несколько раз с большим разочарованием прочитал решение спортивного судьи, который посчитал, что нет никаких доказательств того, что я стал жертвой расистского оскорбления во время матча между «Интером» и «Наполи» 17 марта. Несмотря на то, что я уважаю это решение, мне трудно его понять, и оно вызывает у меня очень горькие чувства. Честно говоря, я удручён столь серьёзным инцидентом, в котором моей единственной ошибкой было то, что я отнесся к нему «по-джентльменски», решив не прерывать важную игру, со всеми теми неудобствами, которые причинили бы зрителям, наблюдающим за матчем. Я сделал это, полагая, что такое отношение будет уважаться и, возможно, взято в качестве примера.

Я полагаю, что после этого решения любой другой человек, оказавшийся в ситуации, похожей на мою, будет действовать совсем иначе, чтобы защитить себя и обуздать позор расизма, от которого, к сожалению, мы изо всех сил пытаемся избавиться. Я не чувствую себя каким-либо образом защищенным решением, которое одновременно признает, что «оскорбление определенно имело место», и утверждает, что нет уверенности в том, что оно носило дискриминационный характер, что только я воспринял «добросовестно». Я действительно не понимаю, как фразу «уходи, негр, ты просто негр» можно считать безусловно оскорбительной, но не дискриминационной.

Я не понимаю всей суматохи в тот вечер, если это действительно было «просто оскорбление», за которое сам Ачерби счел необходимым извиниться, рефери решил уведомить ВАР, матч был приостановлен более чем на минуту, а его одноклубники поспешили поговорить со мной. Я не могу понять, почему Ачерби начал менять свою версию событий только на следующий день, находясь в сборной, вместо того, чтобы отрицать это сразу после матча, когда это действительно произошло. Я не ожидал, что все закончится так. Я боюсь – и надеюсь, что ошибаюсь – что это может создать серьезный прецедент для оправдания определенного поведения после события.

Я искренне надеюсь, что этот печальный вопрос поможет миру футбола задуматься над одновременно серьезной и актуальной проблемой».

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Источник Tuttosport
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