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  4. Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро
Чемпионат Европы
29 марта 2024, 05:47 |
1600
0

Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро

Тибо оставил комментарий под постом Андрея в Instagram

29 марта 2024, 05:47 |
1600
0
Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро
ФК Реал. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

26 марта сборная Украины по футболу обыграла национальную команду Исландии со счетом 2:1 в финале плей-офф Евро-2024 и пробилась на чемпионат Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе.

Партнер и конкурент по позиции в королевском клубе Тибо Куртуа поздравил украинца с выходом на чемпионат Европы, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля:

«Поздравляю, друг 🙌🙌», – написал бельгиец под постом Лунина в Instagram.

В декабре 2023 года Куртуа заявил, что не сыграет на Евро-2024. Прошлым летом Куртуа самовольно покинул расположение сборной Бельгии. Отмечалось, что недовольство вратаря вызвало то, что Тедеско сделал капитаном не его, а Ромелу Лукаку. Впоследствии Куртуа объяснил, что причиной его демарша стал «недостаток признания».

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Андрей Лунин Тибо Куртуа сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия Евро-2024 Реал Мадрид
Источник Sport.ua
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